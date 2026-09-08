Nóng thế giới hôm nay 8/9: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân để “đáp trả hủy diệt”

Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện “các đòn đáp trả mang tính hủy diệt”. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không.

Tàu khu trục Kang Geon của Triều Tiên tại lễ hạ thủy (Ảnh: KCNA)

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại buổi lễ biên chế tàu hải quân ở thành phố cảng Wonsan, miền Đông đất nước ngày 6/9, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng việc triển khai tàu khu trục mới tới vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng. “Đã đến lúc chúng ta thực thi chủ quyền trên biển và dưới nước”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ cho thấy “một giai đoạn khác” trong quá trình tăng cường sức mạnh hải quân trong vòng 8 tháng tới. Thông tin cũng cho biết Triều Tiên đang xây dựng các căn cứ hải quân ở bờ biển phía Đông, đồng thời sẽ thành lập các đơn vị hải quân mới và phát triển nhiều lớp tàu chiến khác nhau.

Hàn - Nhật đặc biệt chú ý tàu khu trục mới của Triều Tiên. Các báo lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 7/9 đồng loạt dẫn nguồn tin từ Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng vừa đưa vào biên chế tàu khu trục thế hệ mới thứ hai.

Theo Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, lễ đưa tàu vào biên chế được tổ chức ngày 6/9 tại cảng Wonsan, phía Đông Triều Tiên, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tàu được bàn giao cho Hải quân Triều Tiên là khu trục hạm Kang Geon, thuộc lớp 5.000 tấn. Đây là tàu khu trục thứ hai của nước này được đưa vào biên chế trong chưa đầy 3 tháng.

Trong khi đó, báo Sankei của Nhật Bản ngày 7/9 đưa tin Kang Geon đã tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa hành trình và bắn pháo tự động hồi tháng 7. Trước đó, vào tháng 6/2026, tàu khu trục Choe Hyon cũng được đưa vào biên chế. Choe Hyon là tàu khu trục 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo, được hạ thủy ngày 25/4/2025 và trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Nhật - Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận quân sự chung. Ngày 7/9, Nhật Bản - Mỹ - Hàn Quốc đã chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung 3 bên và kéo dài trong 5 ngày, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên.

Một khoa mục của cuộc tập trận chung Freedom Edge 2025 (Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản)

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge đã chính thứ diễn ra tại vùng biển quốc tế phía Đông và Nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Ba nước Nhật - Mỹ - Hàn “sẽ tận dụng các cuộc tập trận để tăng cường năng lực tác chiến và khả năng ứng phó chung trên nhiều lĩnh vực, như hàng hải, không quân và an ninh mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và ổn định”.

Cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của 3 nước, với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn.

Mỹ được tiếp cận hơn 100 cơ sở quân sự của Australia. Quan hệ đồng minh chặt chẽ giúp Mỹ có mức độ tiếp cận sâu rộng với mạng lưới quốc phòng Australia. Số liệu do Viện nghiên cứu Nautilus vừa công bố cho thấy, Mỹ có thể tiếp cận 110 trong tổng số 168 cơ sở quân sự tại Australia. Trong đó, quân đội Mỹ kiểm soát 17 cơ sở trên đất liền, được tiếp cận 75 cơ sở do Australia vận hành, trong khi các tập đoàn quốc phòng Mỹ có thể tiếp cận thêm 18 cơ sở khác.

Trong 92 cơ sở quốc phòng mà quân đội Mỹ được tiếp cận tại Australia, một số được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, khai thác dữ liệu vệ tinh phục vụ xác định mục tiêu và thu thập tín hiệu liên lạc. Các cơ sở này cũng phục vụ hoạt động huấn luyện, bao gồm chương trình luân chuyển khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ trong mùa khô tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn sử dụng một số cơ sở để bố trí sẵn khí tài như máy bay Osprey, cũng như làm các trung tâm hậu cần dự trữ vũ khí, đạn dược và nhiên liệu nhằm bảo đảm khả năng triển khai nhanh trong trường hợp xảy ra xung đột tại khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ, Nga và Ukraine có thể sớm đàm phán ba bên. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán tại Moscow và Kiev trong 48 giờ qua diễn ra tích cực, đồng thời cho biết Washington hy vọng sớm có thể công bố vòng đàm phán ba bên mới về xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại cuộc họp báo chung ở Kiev ngày 6/9 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết phái đoàn Mỹ trước tiên đã tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tìm hiểu quan điểm của nhà lãnh đạo Nga về hướng giải quyết xung đột với Ukraine.

Ông Witkoff bày tỏ tin tưởng các bên có thể đạt được một giải pháp tích cực, đồng thời cho biết một vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột có thể được công bố trong thời gian tới. Theo đặc phái viên Mỹ, phái đoàn Washington đang tập trung tìm kiếm giải pháp và hiện có “tất cả những yếu tố cần thiết” để hướng tới một thỏa thuận. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết Liên Hợp Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Netanyahu cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/9 cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả “vượt xa mọi điều có thể tưởng tượng” nếu tấn công Israel. Phát biểu tại tiệc mừng năm mới Rosh Hashanah của chính phủ Israel ở Jerusalem, ông Netanyahu cho rằng chính quyền Iran “đang đi đến hồi kết”. Theo Thủ tướng Israel, việc hoàn tất nhiệm vụ này sẽ “thay đổi vĩnh viễn diện mạo Trung Đông và lịch sử của dân tộc Israel”.

Ông Netanyahu khẳng định Israel "mạnh hơn bao giờ hết", đồng thời cho rằng chiến dịch quân sự được tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ đã loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel cảnh báo Tehran có thể "mắc sai lầm" nếu tiến hành một cuộc tấn công.

Nepal tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét. Ngày 7/9, Nepal đã tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26/8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất.

Các nhà sư chuẩn bị cho buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân của trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8 tại Nepal (Ảnh: AP)

Ngày 7/9 là ngày thứ 13 kể từ khi trận lũ quét xảy ra. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Nepal, thảm họa thiên nhiên này đã khiến hơn 1.300 người tại Nepal và Tây Tạng thiệt mạng, đồng thời khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Trước đó, chính phủ Nepal tuyên bố lấy ngày 7/9 là ngày tưởng niệm chính thức, yêu cầu các cơ quan công sở treo cờ rủ.

Tại Nepal, nơi phần lớn dân số theo đạo Hindu, thời gian để tang truyền thống kéo dài 13 ngày. Trong ngày cuối cùng, các gia đình tổ chức nghi lễ cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Một số gia đình dù chưa xác định được tung tích hay tìm được thi thể người thân cũng đã thực hiện tang lễ tượng trưng, qua đó phần nào giải tỏa những đau thương về tinh thần.

Sông Hằng vượt đỉnh lũ lịch sử, hơn 2,2 triệu người tại Ấn Độ bị ảnh hưởng. Tình hình lũ lụt tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi mực nước sông Hằng vượt mức lũ cao nhất từng ghi nhận tại thủ phủ Patna. Hơn 2,2 triệu người tại 12 huyện đã bị ảnh hưởng, buộc chính quyền tăng cường cứu hộ, cứu trợ và cảnh báo nguy cơ lũ tiếp tục lan rộng.

Theo cơ quan chức năng địa phương, vào sáng 6/9, mực nước sông Hằng đo tại một trạm quan trắc ở Patna đạt 50,57 mét, vượt mức lũ cao nhất trước đó là 50,52 mét. Nhiều sông lớn khác tại bang Bihar cũng đang vượt mức nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp và vùng hạ lưu.

Nguyên nhân chính được cho là mưa lớn tại Bihar và bang Jharkhand lân cận khiến lượng nước đổ về các hệ thống sông tăng mạnh. Từ đầu tháng 9 đến nay, bang Bihar đã ghi nhận lượng mưa 69,1 mm, cao hơn 55% so với mức trung bình hàng năm.

Nhật Bản ghi nhận mưa lớn kỷ lục. Mưa lớn đã và đang trút xuống quần đảo Izu thuộc Tokyo, khu vực phía Nam Kanto, và hiện lan rộng đến vùng Tohoku, hàng loạt các cảnh báo được ban hành. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng kêu gọi “ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết”.

Mvụ sạt lở đất chắn ngang đường ở tỉnh Chiba, Nhật Bản do mưa lớn hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mưa lớn ở mức kỷ lục đã trút xuống hàng loạt các địa phương của nước này, như thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, thành phố Kitaibaraki, tỉnh Ibaraki, thị trấn Kyonan, tỉnh Chiba… Đáng chú ý, lượng mưa trong 24 giờ qua tính đến 8h sáng tại Izu Oshima lên tới 550 mm - vượt xa lượng mưa trung bình của cả tháng 9, trong khi sân bay Niijima ghi nhận ở mức 454 mm - mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thu thập dữ liệu thống kê vào năm 2003.

Sáng sớm 7/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã ban hành “Cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5” - cấp cao nhất trong thang cảnh báo của Nhật Bản, đối với làng Niijima thuộc quần đảo Izu (Tokyo). Cùng với đó, các cảnh báo mưa lớn cấp độ 4/5 cũng được ban hành đối với nhiều địa phương khác của Nhật Bản, như thành phố Chiba, thành phố Takahagi thuộc tỉnh Ibaraki, thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba…, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức, kiểm tra các tuyến đường di chuyển an toàn, tránh xa các khu vực vách đá hoặc sông suối, thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn tính mạng.

Nổ kho pháo hoa ở Mexico, hơn 70 người thương vong. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi pháo hoa dự trữ phát nổ trong một buổi lễ thánh tại cộng đồng Santa Maria Canchesda tại Mexico vào cuối tuần qua. Vụ nổ xảy ra tại tiền sảnh nhà thờ, nơi người dân tụ tập để mừng lễ thánh của họ và chuẩn bị xem màn trình diễn pháo hoa, khiến các bức tường và các trò chơi giải trí được dựng lên cho lễ hội bị hư hại nặng.

Những người chứng kiến cho biết, vụ nổ gây ra sự hoảng loạn vì mọi người lo sợ mái che sẽ sụp đổ. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện và phòng khám ở các khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định và chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra. “Mọi người đều nói là do pháo hoa, nhưng có thể là do nguyên nhân khác. Đã có vài giả thuyết, có người cho rằng đó là bình xăng, có người cho rằng đó là nến, nhưng tất cả chúng tôi đều biết, nó khiến pháo hoa nổ ngoài kế hoạch”, một nhân chứng khác kể lại.

Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì ô nhiễm không khí. Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm, khiến chính quyền bang Sarawak, nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ ngày 7/9 đến ngày 11/9.

Ảnh ô nhiễm khói mù ở bang Serawak, Malaysia (Nguồn: Bernama)

Theo dữ liệu quan trắc của Cục Môi trường Malaysia, Malaysia có 36 khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng có hại hoặc rất có hại cho sức khỏe. Trong đó, bang Sarawak chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 12 khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí (API) dao động từ 157 - 216. Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan, thuộc Indonesia.

Để bảo vệ sức khỏe học sinh, chính quyền bang Sarawak đã thông báo đóng cửa 710 trường học tại địa phương từ ngày 7/9 đến ngày 11/9, ảnh hưởng đến khoảng 238.000 học sinh. Trong thời gian này, hoạt động giảng dạy và học tập tại nhà được triển khai nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn. Ngoài ra, chính quyền bang Sarawak đang triển khai nhiều đợt gieo mây tạo mưa tại địa phương theo khuyến nghị của cơ quan khí tượng nhằm giảm tác động của khói mù và ứng phó với tình trạng khô hạn.