Trung Quốc, Pakistan thúc đẩy đề xuất 5 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Thông tin được đưa ra sau cuộc hội đàm ngày 31/3 tại Bắc Kinh giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. Hai bên thống nhất sẽ cùng theo đuổi các nội dung chính gồm: ngừng bắn ngay lập tức, sớm khởi động đàm phán hòa bình, bảo đảm an toàn cho các mục tiêu phi quân sự, đảm bảo an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz, và duy trì vai trò trung tâm của Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 31/3/2026. Ảnh: Cục Thông tin Báo chí Pakistan/Reuters

Cụ thể, về điểm thứ nhất, hai nước kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và nỗ lực tối đa để ngăn xung đột lan rộng, đồng thời yêu cầu cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Về điểm thứ hai, Trung Quốc và Pakistan nhấn mạnh cần sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và an ninh của Iran cũng như các quốc gia vùng Vịnh. Hai bên khẳng định đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột, kêu gọi các bên cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tránh sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quá trình đàm phán.

Ở điểm thứ ba, hai nước kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường và các mục tiêu phi quân sự, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng như năng lượng, khử mặn, điện lực cũng như các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Đối với điểm thứ tư, Trung Quốc và Pakistan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải, đặc biệt là eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược toàn cầu đối với hàng hóa và năng lượng. Hai bên kêu gọi bảo vệ an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ, tạo điều kiện cho các tàu dân sự và thương mại lưu thông sớm, an toàn, đồng thời nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường tại khu vực này.

Về điểm thứ năm, hai nước khẳng định cần đề cao vai trò trung tâm của Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thực chất, hướng tới việc đạt được một khuôn khổ hòa bình toàn diện và lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Pakistan đã đồng loạt công bố thỏa thuận này. Tuy nhiên, hai bên chưa nêu rõ các bước đi cụ thể tiếp theo, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan ủng hộ và thực hiện đề xuất.

Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Ishaq Dar diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang đóng vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ. Quốc gia Nam Á này được cho là đang tận dụng mối quan hệ tương đối tốt với cả Washington và Tehran nhằm góp phần thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột.