Trung Quốc phản đối biện pháp hạn chế của FCC trong lĩnh vực viễn thông

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, ngày 30/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, FCC đã xem xét thông qua các biện pháp hạn chế mới, trong đó dự kiến hủy bỏ tư cách của các tổ chức kiểm định, chứng nhận thuộc những quốc gia chưa ký “thỏa thuận công nhận lẫn nhau” với Mỹ, đồng thời cấm các thực thể bị đưa vào cái gọi là “danh sách bao phủ” triển khai hoạt động viễn thông tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng FCC đã từ bỏ nguyên tắc trung lập về kỹ thuật, mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, liên tục ban hành các biện pháp hạn chế trong khi không có căn cứ thực tế. Theo Bắc Kinh, cách làm này mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp và sản phẩm của các nước khác, trong đó có Trung Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc cũng như các đối tác thương mại liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, các hạn chế nói trên tác động tiêu cực đến sự ổn định khó khăn mới đạt được trong quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, đồng thời đi ngược lại nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đã đạt được. Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối động thái này.

Bắc Kinh cảnh báo, nếu các biện pháp liên quan cuối cùng được thực thi, chúng sẽ phá hoại nghiêm trọng trật tự kinh tế - thương mại quốc tế, làm xáo trộn sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực điện tử viễn thông và các ngành liên quan, đồng thời ảnh hưởng đến hợp tác công nghiệp và đổi mới khoa học - công nghệ toàn cầu. Trung Quốc cũng cho rằng các biện pháp này sẽ gây tổn hại đến lợi ích của giới công nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, cũng như ảnh hưởng đến an ninh chuỗi cung ứng của chính nước này.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ lắng nghe tiếng nói của giới doanh nghiệp, tôn trọng quy luật thị trường, chấm dứt “cách làm sai lầm” và hủy bỏ các biện pháp liên quan. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các biện pháp này, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc.