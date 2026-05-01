中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc phản đối biện pháp hạn chế của FCC trong lĩnh vực viễn thông

Thứ Sáu, 17:06, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 1/5 lên tiếng phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xem xét thông qua các biện pháp hạn chế liên quan đến kiểm định, chứng nhận và hoạt động viễn thông, cho rằng động thái này gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và các đối tác thương mại liên quan.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, ngày 30/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, FCC đã xem xét thông qua các biện pháp hạn chế mới, trong đó dự kiến hủy bỏ tư cách của các tổ chức kiểm định, chứng nhận thuộc những quốc gia chưa ký “thỏa thuận công nhận lẫn nhau” với Mỹ, đồng thời cấm các thực thể bị đưa vào cái gọi là “danh sách bao phủ” triển khai hoạt động viễn thông tại Mỹ.

trung quoc phan doi bien phap han che cua fcc trong linh vuc vien thong hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng FCC đã từ bỏ nguyên tắc trung lập về kỹ thuật, mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, liên tục ban hành các biện pháp hạn chế trong khi không có căn cứ thực tế. Theo Bắc Kinh, cách làm này mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp và sản phẩm của các nước khác, trong đó có Trung Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc cũng như các đối tác thương mại liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, các hạn chế nói trên tác động tiêu cực đến sự ổn định khó khăn mới đạt được trong quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, đồng thời đi ngược lại nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đã đạt được. Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối động thái này.

Bắc Kinh cảnh báo, nếu các biện pháp liên quan cuối cùng được thực thi, chúng sẽ phá hoại nghiêm trọng trật tự kinh tế - thương mại quốc tế, làm xáo trộn sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực điện tử viễn thông và các ngành liên quan, đồng thời ảnh hưởng đến hợp tác công nghiệp và đổi mới khoa học - công nghệ toàn cầu. Trung Quốc cũng cho rằng các biện pháp này sẽ gây tổn hại đến lợi ích của giới công nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, cũng như ảnh hưởng đến an ninh chuỗi cung ứng của chính nước này.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ lắng nghe tiếng nói của giới doanh nghiệp, tôn trọng quy luật thị trường, chấm dứt “cách làm sai lầm” và hủy bỏ các biện pháp liên quan. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các biện pháp này, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Mỹ FCC Bộ Thương mại Trung Quốc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ viễn thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc: Vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ
Trung Quốc: Vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/4 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới.

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/4 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới.

Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay
Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ