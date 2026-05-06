Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh khẳng định, Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không có cơ sở pháp lý quốc tế, gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cho biết đã tiến hành trao đổi nghiêm túc với phía Anh về vấn đề này.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh luôn giữ lập trường khách quan, công bằng về khủng hoảng Ukraine, nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đối thoại, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vật tư quân sự và dân sự theo quy định pháp luật.

Cờ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các giao thương hợp pháp giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Nga không nên bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu Anh hủy bỏ ngay các lệnh trừng phạt và sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 5/5, chính phủ Anh đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 35 cá nhân và tổ chức, với lý do liên quan đến việc cung cấp linh kiện máy bay không người lái và các vật tư quân sự khác cho Nga. Trong số các thực thể bị trừng phạt có M9 LOGISTICS tại Hong Kong và công ty con của công ty này là Shanghai Shiran International Freight Forwarding.