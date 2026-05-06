  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine

Thứ Tư, 11:55, 06/05/2026
VOV.VN - Ngày 6/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã chính thức phản đối quyết định của Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai thực thể Trung Quốc do cáo buộc liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh khẳng định, Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không có cơ sở pháp lý quốc tế, gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cho biết đã tiến hành trao đổi nghiêm túc với phía Anh về vấn đề này.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh luôn giữ lập trường khách quan, công bằng về khủng hoảng Ukraine, nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đối thoại, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vật tư quân sự và dân sự theo quy định pháp luật.

Cờ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các giao thương hợp pháp giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Nga không nên bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu Anh hủy bỏ ngay các lệnh trừng phạt và sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 5/5, chính phủ Anh đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 35 cá nhân và tổ chức, với lý do liên quan đến việc cung cấp linh kiện máy bay không người lái và các vật tư quân sự khác cho Nga. Trong số các thực thể bị trừng phạt có M9 LOGISTICS tại Hong Kong và công ty con của công ty này là Shanghai Shiran International Freight Forwarding.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Trung Quốc xử lý gần 10 vạn tài khoản “tự truyền thông” vi phạm quy định ghi nguồn
VOV.VN - Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết đã xử lý hơn 98.000 tài khoản “tự truyền thông” vi phạm quy định về ghi nguồn và gắn nhãn nội dung.

Trung Quốc phản đối biện pháp hạn chế của FCC trong lĩnh vực viễn thông
VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 1/5 lên tiếng phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xem xét thông qua các biện pháp hạn chế liên quan đến kiểm định, chứng nhận và hoạt động viễn thông, cho rằng động thái này gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và các đối tác thương mại liên quan.

Trung Quốc: Vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ
VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/4 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới.

