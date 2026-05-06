Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng trừng phạt Cuba

Thứ Tư, 09:06, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc ngày 5/5 đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Cuba và hối thúc Washington lập tức chấm dứt bao vây cấm vận đối với La Habana.

Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho rằng, việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Cuba đã “xâm phạm nghiêm trọng quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế”.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của quốc đảo này, đồng thời hối thúc Mỹ “ngừng ngay lập tức việc phong tỏa và trừng phạt cũng như đe dọa và gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với Cuba”.

trung quoc phan doi my mo rong trung phat cuba hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi đảo quốc này.

Các biện pháp trừng phạt mới cho phép Washington nhắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba, với trọng tâm là các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế nước này như quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh.

Chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida.

Ngày 2/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích những đe dọa quân sự từ phía Mỹ là những hành vi phi lý, “nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ”, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước.



Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana hôm 2/5.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba
VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

Thượng viện Mỹ chặn đề xuất hạn chế quyền quân sự của ông Trump đối với Cuba
VOV.VN - Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát tối 28/4 (theo giờ Mỹ) đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump thực thi quyền quân sự liên quan đến Cuba.

