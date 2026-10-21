Trung Quốc phản đối việc Mỹ trừng phạt 5 thực thể và hạn chế DeepSeek

Trong phần trả lời báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ này cho biết, Mỹ đang “thổi phồng” vấn đề đánh cắp bí mật thương mại, bôi nhọ doanh nghiệp Trung Quốc và áp đặt trừng phạt, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp này.

Theo người phát ngôn, sự phát triển nhanh chóng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc có được nhờ đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản, đổi mới liên tục, kết hợp giữa tự chủ đổi mới với hợp tác mở, không liên quan đến cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại.

Ảnh minh họa: VCG

Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhìn nhận đúng sự phát triển của doanh nghiệp Trung Quốc, chấm dứt “bôi nhọ và gây áp lực”, tạo môi trường cạnh tranh công bằng và bảo vệ tổng thể hợp tác kinh tế - thương mại song phương. Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết để đáp trả nếu Mỹ không điều chỉnh hành vi.

Quyết định trừng phạt được Mỹ công bố ngày 19/10, theo Đạo luật Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ Mỹ. Các thực thể bị trừng phạt có liên quan đến một công dân Trung Quốc mang tên Đinh Lâm Uy (Ding Linwei), từng là kỹ sư phần mềm của Google, người trước đó đã bị tòa án Mỹ kết tội đánh cắp bí mật thương mại và hoạt động gián điệp kinh tế.

Các thực thể bị trừng phạt gồm Công ty Shanghai Zhisuan Technology do ông Đinh Lâm Uy thành lập năm 2023 và 4 thực thể liên quan đến Quỹ MiraclePlus.

Cũng trong ngày 20/10, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ “kiên quyết phản đối” quyết định của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cấm các cơ quan hành chính dân sự liên bang mua sắm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của DeepSeek cùng các doanh nghiệp liên quan, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm của DeepSeek khỏi hệ thống thông tin của các cơ quan này.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng đây là hành vi mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng biện pháp hành chính để gây áp lực lên doanh nghiệp Trung Quốc, chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề khoa học công nghệ, kinh tế - thương mại.

Bộ này yêu cầu Mỹ tôn trọng thực tế và quy luật thị trường, thu hồi các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tiếp tục khẳng định: “Trung Quốc luôn phản đối việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, chính trị hóa vấn đề khoa học công nghệ và kinh tế thương mại, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc”.

Diễn biến trên cho thấy cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh vấn đề công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ tăng cường các biện pháp hạn chế với lý do an ninh quốc gia, Trung Quốc tiếp tục phản đối và kêu gọi tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp hai nước.