English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyên gia: Sụp đổ sông băng là nguyên nhân chính gây ra lũ quét ở Nepal

Chủ Nhật, 19:24, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết, vụ sụp sông băng ở độ cao lớn phía Nepal đã gây ra trận lũ bùn tàn phá một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal.

 

Những thảm họa liên quan đến sông băng như vậy đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày một gia tăng.

chuyen gia sup do song bang la nguyen nhan chinh gay ra lu quet o nepal hinh anh 1
Lũ quét kinh hoàng mang theo nhiều bùn đất. Ảnh: Reuters.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các sông băng trên toàn cầu đang tan chảy với tốc độ nhanh hơn, Trung Quốc đã đưa những sông băng không ổn định trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng vào danh sách cần theo dõi sát sao các biến động, nhằm đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ sụp đổ.

Trong suốt 60 năm qua, Trung Quốc đã 3 lần thống kê các sông băng; với kết quả cho thấy diện tích sông băng đã giảm từ 61.000 km² xuống còn 44.000 km², và sau đó giảm còn 39.000 km². Ông Kang Shichang, Giám đốc Viện Môi trường và Các mối nguy hiểm vùng núi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết: “Chúng ta có thể thấy rằng các sông băng trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang thu hẹp nhanh chóng. Chúng đã giảm 24% trong 60 năm qua, tương đương gần 1/4 tổng diện tích. Các sông băng ở phần phía nam của cao nguyên, trong đó có dãy Himalaya, đã sụt giảm mạnh nhất, với mức giảm khoảng 40% trong sáu thập kỷ qua”.

Theo dữ liệu quan trắc, việc các sông băng tan chảy đã dẫn đến sự mở rộng đáng kể của các hồ băng. Ông Nie Yong, một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chia sẻ: “Trong những thập kỷ qua, các hồ băng đã mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là tại khu vực dãy Himalaya dọc theo biên giới phía nam của Trung Quốc. Các quan sát của chúng tôi cho thấy diện tích các hồ băng đang tăng khoảng 1% mỗi năm”.

Các chuyên gia cảnh báo hiện có hơn 100 hồ băng trên dãy Himalaya được xác định là “có nguy cơ vỡ rất cao”. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng dãy Himalaya là khu vực trải dài qua biên giới các nước, một sự cố xảy ra tại Nepal có thể ảnh hưởng đến nước lân cận nên cần hợp tác chia sẻ thông tin, cùng giám sát và phối hợp ứng phó.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bão Saudel đi theo hướng hiếm gặp, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét ở Trung Quốc
Bão Saudel đi theo hướng hiếm gặp, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét ở Trung Quốc

VOV.VN - Khác với quy luật thông thường là di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ, bão Saudel đã đi theo lộ trình hiếm gặp là chuyển hướng về phía Tây Nam Trung Quốc, thậm chí có thể xuống phía Nam để quay lại vùng biển, gây theo mưa lớn và làm gia tăng nguy cơ lũ quét.

Bão Saudel đi theo hướng hiếm gặp, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét ở Trung Quốc

Bão Saudel đi theo hướng hiếm gặp, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét ở Trung Quốc

VOV.VN - Khác với quy luật thông thường là di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ, bão Saudel đã đi theo lộ trình hiếm gặp là chuyển hướng về phía Tây Nam Trung Quốc, thậm chí có thể xuống phía Nam để quay lại vùng biển, gây theo mưa lớn và làm gia tăng nguy cơ lũ quét.

Trung Quốc: Nguy cơ vỡ hoàn toàn hồ chắn ở Tây Tạng là thấp
Trung Quốc: Nguy cơ vỡ hoàn toàn hồ chắn ở Tây Tạng là thấp

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất do Trung Quốc công bố tại họp báo ngày 30/8, tính đến 18h ngày 29/8, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp.

Trung Quốc: Nguy cơ vỡ hoàn toàn hồ chắn ở Tây Tạng là thấp

Trung Quốc: Nguy cơ vỡ hoàn toàn hồ chắn ở Tây Tạng là thấp

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất do Trung Quốc công bố tại họp báo ngày 30/8, tính đến 18h ngày 29/8, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp.

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét
Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

VOV.VN - Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách, cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt.

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

VOV.VN - Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách, cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt.

Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất
Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay (30/8) công bố 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia đang mất tích ở phía Tây Tạng của cửa khẩu biên giới với Nepal sau vụ sạt lở đất tàn phá khu vực Himalaya.

Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

Trung Quốc công bố quốc tịch của 261 người nước ngoài mất tích trong vụ lở đất

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay (30/8) công bố 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia đang mất tích ở phía Tây Tạng của cửa khẩu biên giới với Nepal sau vụ sạt lở đất tàn phá khu vực Himalaya.

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng
Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán
Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán

VOV.VN - Bắt đầu từ rạng sáng nay 30/8, những trận mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống một số địa phương thuộc miền Trung Nhật Bản như Fukui, Gif), Ishikawa… Nhiều cảnh báo đã được ban bố. 

Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán

Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán

VOV.VN - Bắt đầu từ rạng sáng nay 30/8, những trận mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống một số địa phương thuộc miền Trung Nhật Bản như Fukui, Gif), Ishikawa… Nhiều cảnh báo đã được ban bố. 

Gần 3.000 người mất tích vì lũ quét, Nepal ước tính cần tới 5 tỷ USD tái thiết
Gần 3.000 người mất tích vì lũ quét, Nepal ước tính cần tới 5 tỷ USD tái thiết

VOV.VN - Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở hai bên biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Gần 3.000 người mất tích vì lũ quét, Nepal ước tính cần tới 5 tỷ USD tái thiết

Gần 3.000 người mất tích vì lũ quét, Nepal ước tính cần tới 5 tỷ USD tái thiết

VOV.VN - Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở hai bên biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ