Chuyên gia: Sụp đổ sông băng là nguyên nhân chính gây ra lũ quét ở Nepal

Những thảm họa liên quan đến sông băng như vậy đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày một gia tăng.

Lũ quét kinh hoàng mang theo nhiều bùn đất. Ảnh: Reuters.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các sông băng trên toàn cầu đang tan chảy với tốc độ nhanh hơn, Trung Quốc đã đưa những sông băng không ổn định trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng vào danh sách cần theo dõi sát sao các biến động, nhằm đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ sụp đổ.

Trong suốt 60 năm qua, Trung Quốc đã 3 lần thống kê các sông băng; với kết quả cho thấy diện tích sông băng đã giảm từ 61.000 km² xuống còn 44.000 km², và sau đó giảm còn 39.000 km². Ông Kang Shichang, Giám đốc Viện Môi trường và Các mối nguy hiểm vùng núi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết: “Chúng ta có thể thấy rằng các sông băng trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang thu hẹp nhanh chóng. Chúng đã giảm 24% trong 60 năm qua, tương đương gần 1/4 tổng diện tích. Các sông băng ở phần phía nam của cao nguyên, trong đó có dãy Himalaya, đã sụt giảm mạnh nhất, với mức giảm khoảng 40% trong sáu thập kỷ qua”.

Theo dữ liệu quan trắc, việc các sông băng tan chảy đã dẫn đến sự mở rộng đáng kể của các hồ băng. Ông Nie Yong, một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chia sẻ: “Trong những thập kỷ qua, các hồ băng đã mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là tại khu vực dãy Himalaya dọc theo biên giới phía nam của Trung Quốc. Các quan sát của chúng tôi cho thấy diện tích các hồ băng đang tăng khoảng 1% mỗi năm”.

Các chuyên gia cảnh báo hiện có hơn 100 hồ băng trên dãy Himalaya được xác định là “có nguy cơ vỡ rất cao”. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng dãy Himalaya là khu vực trải dài qua biên giới các nước, một sự cố xảy ra tại Nepal có thể ảnh hưởng đến nước lân cận nên cần hợp tác chia sẻ thông tin, cùng giám sát và phối hợp ứng phó.