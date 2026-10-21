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Trung Quốc phê duyệt sản phẩm giao diện thần kinh thính giác cấy ghép đầu tiên

Thứ Tư, 15:51, 21/10/2026
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VOV.VN - Trung Quốc ngày 20/10 đã chính thức phê duyệt sản phẩm giao diện thần kinh thính giác cấy ghép đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giao diện não - máy tính thính giác và mở ra triển vọng can thiệp cho nhóm trẻ em điếc bẩm sinh không thể sử dụng ốc tai điện tử.

 

Sản phẩm này được hợp tác phát triển bởi nhóm nghiên cứu của giáo sư Ngô Hạo, Bệnh viện Nhân dân thứ 9 trực thuộc Trường Y khoa Đại học Giao thông Thượng Hải, cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử Thần kinh Nurotron Chiết Giang và được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc chính thức phê duyệt đơn đăng ký sản phẩm đổi mới với tên gọi “Bộ cấy ghép thân não thính giác”.

Đây là sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thực hiện kích thích điện và trích xuất tín hiệu thần kinh tại trung tâm trong sọ, lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực giao diện não-máy tính thính giác.

trung quoc phe duyet san pham giao dien than kinh thinh giac cay ghep dau tien hinh anh 1
Thiết bị cấy ghép não thính giác mới được phê duyệt. Ảnh The Paper

Ốc tai điện tử hiện là phương pháp chủ yếu để khôi phục thính lực cho người khiếm thính cảm giác thần kinh mức nặng và rất nặng. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi tín hiệu âm thanh phải được truyền vào não qua ốc tai và dây thần kinh thính giác.

Trên thực tế lâm sàng, có một nhóm trẻ em bị dị dạng tai trong nghiêm trọng hoặc thiếu dây thần kinh ốc tai bẩm sinh, khiến con đường truyền âm thanh bị gián đoạn ngay từ đầu. Với những trường hợp này, ốc tai điện tử không thể phát huy tác dụng và các em thường chỉ có thể theo học tại trường dành cho người khiếm thính.

trung quoc phe duyet san pham giao dien than kinh thinh giac cay ghep dau tien hinh anh 2
Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Ngô Hạo tại Bệnh viện Nhân dân số 9 Thượng Hải thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép thiết bị trên bệnh nhân. Ảnh The Paper

Bộ cấy thân não thính giác sẽ cấy mảng điện cực lên bề mặt nhân ốc tai ở thân não, bỏ qua ốc tai và dây thần kinh thính giác, trực tiếp kích thích các nơron cảm nhận thính giác trung ương để tạo ra thính lực.

Theo báo cáo, từ giai đoạn chứng minh khái niệm, thử nghiệm lâm sàng đến được phê duyệt đưa ra thị trường, phương án này đã giải quyết đoạn khó nhất trong “chặng đường cuối cùng” của công tác can thiệp điếc bẩm sinh, đặt nền tảng quan trọng cho nỗ lực xóa bỏ khuyết tật khiếm thính tại Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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