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Trung Quốc sẽ đưa hai phi hành gia hạ cánh lên Mặt Trăng trước năm 2030

Chủ Nhật, 10:44, 01/11/2026
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VOV.VN - Trung Quốc ngày 31/10 công bố kế hoạch tổ phi hành gia cho nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng có người lái đầu tiên. Theo đó, tổ phi hành gia dự kiến gồm ba người, trong đó hai người sẽ hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng.

Thông tin trên được ông Vương Tường, Phó Tổng thiết kế Chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc kiêm Tổng thiết kế Chương trình thám hiểm Mặt Trăng, công bố tại Hội nghị học thuật hàng không vũ trụ có người lái lần thứ 7, tổ chức tại Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh.

trung quoc se dua hai phi hanh gia ha canh len mat trang truoc nam 2030 hinh anh 1
Ông Vương Tường, Phó Tổng thiết kế Chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc kiêm Tổng thiết kế Chương trình thám hiểm Mặt Trăng (Ảnh: Chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc)

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa người Trung Quốc lên Mặt Trăng trước năm 2030. Nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng có người lái đầu tiên sẽ áp dụng phương thức bay ghép nối trên quỹ đạo quanh Mặt Trăng, thực hiện theo cách “hai lần phóng, một lần đáp xuống Mặt Trăng”.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ sử dụng hai tên lửa vũ trụ Trường Chinh-10. Tên lửa thứ nhất đưa tàu hạ cánh lên quỹ đạo Mặt Trăng; sau đó, tên lửa thứ hai phóng tàu vũ trụ chở người để ghép nối với tàu hạ cánh. Phi hành gia sẽ vào tàu hạ cánh, tách khỏi tàu vũ trụ chở người và hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng để triển khai các hoạt động thám hiểm khoa học.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phi hành gia sẽ đi tàu hạ cánh rời bề mặt Mặt Trăng, thực hiện lần ghép nối thứ hai với tàu vũ trụ chở người trên quỹ đạo Mặt Trăng, rồi trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ chở người.

Ông Vương Tường nhấn mạnh, việc bố trí ba phi hành gia, trong đó hai người hạ cánh xuống Mặt Trăng, là kế hoạch của nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng có người lái đầu tiên của Trung Quốc.

Hiện các công việc nghiên cứu, chế tạo và xây dựng cho giai đoạn hạ cánh lên Mặt Trăng của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc đang dần được hoàn thiện. Tháng 2 vừa qua, tên lửa Trường Chinh-10 đã hoàn thành thành công thử nghiệm trình diễn, thẩm định ở độ cao thấp; tàu vũ trụ chở người Mộng Châu cũng hoàn thành thử nghiệm bay thoát hiểm ở áp suất động lớn nhất, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển chương trình.

Được biết, tên lửa Trường Chinh-10 là tên lửa vũ trụ chở người thế hệ mới mà Trung Quốc nghiên cứu, chế tạo cho nhiệm vụ đưa người lên Mặt Trăng. Trong khi đó, tàu Mộng Châu là tàu vũ trụ chở người có thể chở tối đa bảy phi hành gia.

Việc công bố kế hoạch tổ phi hành gia cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030, tiếp tục khẳng định tham vọng của nước này trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có người lái.

Trung Kiên/VOV-Bắc KInh
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