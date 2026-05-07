Trung Quốc tuyên án tử hình treo với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng

Theo bản tin của Tân Hoa xã, ngày 7/5, Tòa án Quân sự của Trung Quốc đã tuyên án đối với vụ án nhận hối lộ của ông Ngụy Phượng Hòa, cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tuyên bố của tòa nêu rõ, ông Ngụy Phượng Hòa phạm tội nhận hối lộ và bị tuyên phạt mức án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Ông bị tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời và tịch thu toàn bộ tài sản.

Sau khi kết thúc thời hạn hoãn thi hành án 2 năm, bản án sẽ được chuyển thành tù chung thân, ông sẽ bị giam giữ suốt đời, không được giảm án hay hưởng ân xá.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: ông Lý Thượng Phúc (trái) và ông Ngụy Phượng Hòa

Cùng ngày, Tòa án Quân sự của Trung Quốc cũng tuyên án đối với vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ của ông Lý Thượng Phúc, cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo kết luận của tòa, ông Lý Thượng Phúc phạm cả hai tội nhận hối lộ và đưa hối lộ, do vậy phải chịu hình phạt tổng hợp cho nhiều tội danh. Tòa án đã quyết định tuyên phạt mức án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm đối với ông Lý Thượng Phúc.

Ông cũng bị tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời, tịch thu toàn bộ tài sản, chuyển sang tù chung thân sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án 2 năm và bị giam giữ suốt đời, không được giảm án hay ân xá.

Không giống các bản án liên quan đến các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc từng thông báo trước đó, tòa án quân sự không đề cập đến số tiền đưa và nhận hối lộ của hai quan chức quân đội này.

Trước đó, ngày 31/8/2023, ông Lý Thượng Phúc đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát của Quân ủy Trung ương lập án thẩm tra, điều tra vì “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”. Sau đó chưa đầy một tháng, ngày 21/9/2023, tiền nhiệm của ông là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa cũng bị điều tra.

Ngày 27/6/2024, cả hai ông Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đã bị khai trừ khỏi Đảng và chuyển sang cơ quan kiểm sát khởi tố.

Ngoài ông Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa, hai tướng lĩnh cấp cao khác của quân đội Trung Quốc là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập cũng đã bị điều tra hồi đầu năm 2026.