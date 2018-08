Truyền thông Mỹ chỉ muốn Trump và Putin “so găng”?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “Nga không hề vui mừng” khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Phát biểu ngày 2/8 trong cuộc mít-tinh “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” tại Wilkes-Barre, bang Pennsylvania, nhằm ủng hộ Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lou Barletta trong cuộc đua vào Thượng viện tại cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới, Tổng thống Trump đã nhắc tới việc trục xuất ngoại giao và thái độ chỉ trích một dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Đức như minh chứng cho lập trường cứng rắn của ông với Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn thừa nhận ông có mối quan hệ “tốt” với người đồng cấp Nga Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc mít-tinh “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” tại Wilkes-Barre, bang Pennsylvania ngày 2/8. Ảnh: Reuters

Khi đi sâu vào một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất liên quan đến cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Helsinki, Phần Lan, nơi ông Trump bị truyền thông Mỹ chỉ trích là quá thân thiết với Nga mà xa lánh giới tình báo Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời với Tổng thống Nga Putin tại Helsinki. Chúng tôi thảo luận về mọi vấn đề. Chúng tôi rất thân thiết với nhau. Theo tôi, đó là điều tốt chứ không phải điều gì xấu xa”. Ngay sau đó, ông Trump lên tiếng chỉ trích về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ: “Giờ, chúng ta lại bị cản trở bởi những lời lừa dối về nước Nga”.

Tuy nhiên, chính Tổng thống Mỹ chỉ vài ngày sau Thượng đỉnh Nga-Mỹ đã nói rằng, ông đã nói nhầm khi tuyên bố “không thấy có lý do gì để nghi ngờ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ”. Thay vì thế, theo ông Trump câu ấy phải là “không thấy có lý do gì mà lại không phải là Nga đã can thiệp”. Dù vậy, Tổng thống Mỹ cho rằng, việc Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không cũng không khiến người Nga quá quan tâm.

Tại cuộc mít-tinh Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi có thể nói rằng, Nga rất không vui vì Trump trúng cử Tổng thống. Dù vậy, tôi vẫn có quan hệ rất tốt với ông Putin”. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia và các nhà chính trị Mỹ, điều này cho thấy Hội nghị Thượng đỉnh tại Helsinki đã không diễn ra “tuyệt vời” như ông Trump vẫn ca ngợi.

Đa số người Mỹ ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp Trump-Putin khác VOV.VN - Phần lớn người Mỹ ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc gặp Thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump thừa nhận, dù ông có nói về Nga với tông giọng nào đi chăng nữa thì giới truyền thông Mỹ cũng không cảm thấy hài lòng.

“Hãy để tôi nói với các bạn điều này, nếu tôi không đứng lên và la ó, họ sẽ nói rằng: “ông ấy thật tệ hại”, “ông ấy thật thô lỗ”, “ông ấy thể hiện kém quá”... Họ muốn xem một trận quyền Anh, tôi có thể nói gì về ngoại giao đây?”, ông Trump đặt câu hỏi.

Tổng thống Trump khẳng định, trên thực tế, ông đã cứng rắn với Nga hơn nhiều so với những người tiền nhiệm.

“Tôi chính là người đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Tôi chính là người than phiền về sự thật rằng Đức đã chi hàng tỷ USD cho đường ống dẫn khí đốt của Nga tới Đức”, ông Trump đề cập đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 giúp Nga cung cấp khí đốt cho Đức thông qua đường ống chạy ngầm dưới biển Baltic.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, ông Trump đã “chĩa mũi dùi” vào dự án nói trên và cáo buộc Đức “đang trở thành con tin của Nga”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump cố thuyết phục cử tri Mỹ rằng Nga không coi ông là “tài sản” của họ trong Nhà Trắng như nhiều người nghĩ. Thay vì thế, đối với Nga, ông là mối đe dọa thực sự.

Chia sẻ trên Twitter ngày 31/7, ông Trump viết, chính vì “không có Tổng thống nào cứng rắn với Nga hơn tôi”, Nga sẽ “nỗ lực rất nhiều để ủng hộ cho các ứng viên Đảng Dân chủ” trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới./.

