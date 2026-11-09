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Từ bỏ năng lượng Nga khiến châu Âu đối mặt mùa đông khó khăn

Thứ Hai, 17:50, 09/11/2026
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VOV.VN - Nga cho rằng chính sách từ bỏ năng lượng Nga của Liên minh châu Âu (EU) đang làm suy yếu an ninh năng lượng của khối, trong bối cảnh giá khí đốt ở châu Âu tăng cao và lượng dự trữ xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

 

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho rằng chính sách từ bỏ hợp tác năng lượng với Nga đang ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của chính EU. Theo ông, các biện pháp hạn chế nhằm vào ngành năng lượng Nga khiến nguồn cung từ Nga trong cơ cấu năng lượng châu Âu liên tục suy giảm, trong khi giá năng lượng cao gây sức ép đối với doanh nghiệp và người dân.

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Ảnh minh họa: TASS

Giá khí đốt cuối tháng 10 vượt 100 euro/MWh, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2022. Tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt của EU đầu tháng 11 chỉ đạt 74,6%, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Riêng với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, con số này chỉ đạt 61%. Ông Pankin cũng chỉ ra mâu thuẫn khi EU vừa coi bảo đảm an ninh năng lượng, kiềm chế giá cả là ưu tiên, vừa bày tỏ không hài lòng trước quyết định của Mỹ tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với dầu diesel Nga.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, bất chấp lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga, dầu diesel Nga vẫn xuất hiện tại thị trường châu Âu dưới những thương hiệu khác nhau. Trong tháng 10, Nga đã xuất khẩu 510.000 tấn diesel ra thị trường thế giới. Lệnh cấm xuất khẩu diesel của Nga đến hết ngày 31/1/2027 được gia hạn sau thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ngày 9/10.

Triển vọng hợp tác năng lượng hai bên tiếp tục thu hẹp khi EU bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga từ năm 2027. Cụ thể, từ ngày 1/1/2027, EU cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng Nga theo các hợp đồng dài hạn; việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống sẽ chấm dứt hoàn toàn vào quý IV cùng năm.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, lệnh cấm này có thể khiến nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu giảm khoảng 30 tỷ mét khối trong năm 2027. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục điều chỉnh quan hệ thương mại năng lượng với các đối tác để ứng phó với những hạn chế của phương Tây.

Hương Trà/VOV-Moscow
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