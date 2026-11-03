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Nga phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến lược năng lượng đến năm 2050

Thứ Ba, 06:03, 03/11/2026
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VOV.VN - Ngày 2/11, Chính phủ Nga công bố kế hoạch triển khai giai đoạn đầu của Chiến lược năng lượng quốc gia đến năm 2050, với hơn 80 nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029, tập trung vào hiện đại hóa ngành năng lượng, phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, kế hoạch triển khai trong ba năm tới là giai đoạn đầu tiên nhằm cụ thể hóa các mục tiêu dài hạn của Chiến lược năng lượng đã được cập nhật theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những ưu tiên chính của chính phủ Nga bao gồm bảo đảm độ tin cậy của hệ thống cung cấp năng lượng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và mở rộng năng lực sản xuất thiết bị, linh kiện trong nước. Chính phủ Nga cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên năng lượng.

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Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Về hợp tác quốc tế, kế hoạch đề cập việc thúc đẩy các ưu tiên năng lượng của Nga tại những diễn đàn đa phương như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ASEAN và APEC, đồng thời tăng cường quảng bá các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị và dịch vụ năng lượng của Nga tại thị trường nước ngoài.

Ông Mishustin nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Nga trên thị trường thế giới, tăng cường hợp tác với các quốc gia thân thiện và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Một trong những trọng tâm của chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo và hỗ trợ các chuyên gia trẻ, các nhà khoa học và kỹ sư tài năng. Những biện pháp này sẽ tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu dài hạn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ cao và duy trì vai trò của Nga là một trong những nhà cung cấp năng lượng hàng đầu trên thị trường toàn cầu".

Theo kế hoạch, chính phủ Nga sẽ triển khai 84 nhiệm vụ trong giai đoạn 2027 - 2029, bao gồm phát triển hạ tầng dầu khí, điện lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân, thúc đẩy năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ số trong ngành năng lượng.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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