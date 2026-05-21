Tướng Iran cảnh báo sẽ giáng “đòn hủy diệt” nếu lãnh thổ tiếp tục bị tấn công

“Nếu bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Iran, ngọn lửa từng được cảnh báo trước đây và vốn vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ một cuộc chiến khu vực hạn chế, lần này sẽ bùng phát dữ dội, vượt qua mọi biên giới và phạm vi. Các người sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công hủy diệt khiến các người thất bại ê chề và sự ô nhục đó sẽ được ghi vào lịch sử”, ông Vahidi viết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Getty

Hồi tháng 3/2026, truyền thông nhà nước Iran đưa tin chính quyền Tehran đã bổ nhiệm ông Vahidi - cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu Bộ trưởng Nội vụ làm Tư lệnh mới của IRGC.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về tiến trình đàm phán Iran - Mỹ và tình hình ổn định khu vực với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin ngày 20/5. Hai bên đã trao đổi quan điểm về “tình trạng mới nhất của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ”, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hiện có.

Theo IRNA, ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc “duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác khu vực và phối hợp giữa các quốc gia Hồi giáo”.

Trong một diễn biến riêng, Reuters cho biết các cuộc trao đổi giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đang có mặt tại Tehran nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiến trình này.