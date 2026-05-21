中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tướng Iran cảnh báo sẽ giáng “đòn hủy diệt” nếu lãnh thổ tiếp tục bị tấn công

Thứ Năm, 06:44, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc.

“Nếu bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Iran, ngọn lửa từng được cảnh báo trước đây và vốn vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ một cuộc chiến khu vực hạn chế, lần này sẽ bùng phát dữ dội, vượt qua mọi biên giới và phạm vi. Các người sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công hủy diệt khiến các người thất bại ê chề và sự ô nhục đó sẽ được ghi vào lịch sử”, ông Vahidi viết trong một bài đăng trên nền tảng X.

tuong iran canh bao se giang don huy diet neu lanh tho tiep tuc bi tan cong hinh anh 1
Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Getty

Hồi tháng 3/2026, truyền thông nhà nước Iran đưa tin chính quyền Tehran đã bổ nhiệm ông Vahidi - cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu Bộ trưởng Nội vụ làm Tư lệnh mới của IRGC.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về tiến trình đàm phán Iran - Mỹ và tình hình ổn định khu vực với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin ngày 20/5. Hai bên đã trao đổi quan điểm về “tình trạng mới nhất của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ”, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hiện có.

Theo IRNA, ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc “duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác khu vực và phối hợp giữa các quốc gia Hồi giáo”.

Trong một diễn biến riêng, Reuters cho biết các cuộc trao đổi giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đang có mặt tại Tehran nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiến trình này.

Trump (7).jpg

Ông Trump nói đàm phán với Iran đang ở giai đoạn cuối

VOV.VN - “Chúng tôi đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với Iran. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Hoặc là có một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu một chút, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tướng Iran Iran cảnh báo Mỹ giáng đòn huỷ diệt tấn công Iran lãnh thổ bị tấn công cuộc chiến Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington; Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran
Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington; Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận, nước này và Mỹ vẫn đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua nhà trung gian Pakistan. Thông tin được công bố trong bối cảnh giới lãnh đạo Mỹ đe dọa sẽ mở chiến dịch tấn công hủy diệt mới chống Iran, nếu Tehran không chịu tiến tới thỏa thuận.

Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington; Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington; Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận, nước này và Mỹ vẫn đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua nhà trung gian Pakistan. Thông tin được công bố trong bối cảnh giới lãnh đạo Mỹ đe dọa sẽ mở chiến dịch tấn công hủy diệt mới chống Iran, nếu Tehran không chịu tiến tới thỏa thuận.

Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?
Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Iran đã có những thay đổi lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 5/2018), trước khi tiếp tục tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và cả nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?

Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Iran đã có những thay đổi lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 5/2018), trước khi tiếp tục tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và cả nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn
Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20/5 cảnh báo, Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch.

Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn

Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20/5 cảnh báo, Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ