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Tướng lĩnh Mỹ - Nhật - Hàn tái khẳng định hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thứ Năm, 10:29, 16/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho hay, các tướng lĩnh quân đội cấp cao nhất của nước này vừa cùng những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản nhóm họp tại Washington vào hôm 15/7, theo giờ bờ Đông nước Mỹ. Tại đây, các bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. 

Tham gia cuộc họp tướng lĩnh quân đội Mỹ - Nhật - Hàn tại Washington lần này là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản Uchikura Hiroaki và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Young-seung.

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Tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn Freedom Edge 2025. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Thông cáo chung được đưa ra sau hội nghị cho hay ba bên đã khẳng định lại tầm quan trọng của hợp tác an ninh Mỹ - Nhật - Hàn nhằm đối phó với vấn đề hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên, cũng như các nguy cơ và mối đe dọa khác trong khu vực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Tướng lĩnh ba nước cũng khẳng định “sẽ tìm kiếm các biện pháp nhằm duy trì thế và lực của hợp tác an ninh ba bên, bao gồm việc làm sâu sắc thêm liên kết trên nhiều lĩnh vực và tiếp tục tiến hành cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom Edge trong tương lai”. Các bên cũng nhất trí sẽ tổ chức hội nghị lần sau tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, cũng đã diễn ra các cuộc gặp riêng rẽ Hàn - Nhật và Hàn - Mỹ. Trong đó, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí sẽ không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu và hiệp đồng tác chiến thông qua các hoạt động huấn luyện chung và giao lưu quốc phòng, còn Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định lại nhận thức chung về mối đe dọa từ hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên, thỏa thuận sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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