Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng nhờ thành tựu ngoại giao và kinh tế

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Realmeter - một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung đã tăng nhẹ 1,6 điểm phần trăm so với tuần trước đó, và đạt mức 36,9%, nhờ những thành tựu đạt được thông qua các hoạt động ngoại giao và chính sách kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức dưới 40% trong tuần thứ 10 liên tiếp, kể từ tuần thứ tư của tháng 8 trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Đức ngày 29/10. Ảnh minh họa: Yonhap News

Theo Realmeter, có nhiều lý do thúc đẩy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung gia tăng trở lại, trong đó nổi bật là những thành tựu ngoại giao đạt được, nhất là từ hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Đức mới diễn ra ngày 29/10 vừa qua, cũng như việc nền kinh tế Hàn Quốc đạt được nhiều chỉ số tích cực, bao gồm thặng dư tài khoản vãng lai và các chính sách dân sinh của chính phủ (như kế hoạch mở rộng nguồn cung nhà ở tại khu vực vùng thủ đô Seoul) đã tạo phản hồi tốt trong lòng cử tri.

Cuộc khảo sát lần này được Realmeter thực hiện từ ngày 26 - 30/10 đối với 2.515 người ở độ tuổi từ 18 trở lên trên toàn quốc, có sai số cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm và mức độ tin cậy là 95%.

Cũng trong một cuộc thăm dò dư luận riêng biệt khác do Realmeter thực hiện, tỷ lệ ủng hộ đảng đối với đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đã có sự phục hồi 2,3 điểm phần trăm so với tuần trước đó, và lên mức 38,3%. Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) - đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, dù tiếp tục dẫn trước so với đảng cầm quyền, nhưng đã giảm 2,4 điểm phần trăm, và xuống còn 40,2%.

Cuộc thăm dò này có sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm, và mức độ tin cậy là 95%.