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Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tiếp tục ở mức thấp trước bầu cử giữa kỳ

Thứ Ba, 05:34, 01/09/2026
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VOV.VN - Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, trong bối cảnh cử tri Mỹ bất mãn về kinh tế và cuộc chiến tại Iran.

Theo cuộc thăm dò của hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos công bố ngày 31/8, chỉ 33% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành đất nước. Đây là cuộc khảo sát thứ ba liên tiếp ghi nhận tỷ lệ này và thấp đáng kể so với mức 47% vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy cử tri Dân chủ đang thể hiện mức độ hào hứng cao hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Khoảng 46% cử tri Dân chủ cho biết rất hào hứng với việc đi bỏ phiếu, so với 31% cử tri Cộng hòa. Trong nhóm cử tri độc lập, 36% cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện tại, trong khi 22% lựa chọn đảng Cộng hòa.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề gây sức ép đối với Tổng thống Trump. Khoảng 71% người Mỹ, trong đó có 4/10 cử tri Cộng hòa, không tán thành cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Iran cũng đang ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ với người đứng đầu Nhà Trắng. Giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi ông ra lệnh bắt đầu các cuộc không kích Iran vào tháng 2, trong khi chỉ 36% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến. Những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa, trong bối cảnh Iran phần lớn phong tỏa một tuyến trung chuyển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Cuộc thăm dò được thực hiện với 1.167 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ và có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm.

Các cuộc thăm dò mới cũng cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề thương mại và thuế quan, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn. 

Trang phân tích và tổng hợp Silver Bulletin dựa trên hơn 20 cuộc khảo sát được thực hiện trong mùa hè này cho biết, khoảng 58,7% người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề thương mại và thuế quan, trong khi 34,5% ủng hộ. Mức không tán thành đã tăng hơn 18 điểm phần trăm kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Một khảo sát khác của hãng thăm dò dư luận YouGov trong tháng này cho thấy 64% người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề thuế quan, so với 30% ủng hộ.

Kết quả trên được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang phát tín hiệu về khả năng xuất hiện căng thẳng thương mại mới với Trung Quốc. Theo đó, Mỹ đang cân nhắc áp thêm mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến vấn đề dư thừa năng lực sản xuất, trước cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 9 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Căng thẳng thương mại gia tăng trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, trong khi một số bang quan trọng đối với đảng Cộng hòa có thể chịu tác động lớn từ thuế quan và nguy cơ thu hẹp thị trường xuất khẩu sang Canada.

Trần Phương/VOV-Washington
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