English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump lại tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”

Thứ Sáu, 15:20, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”, tiếp tục khẳng định Washington đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran kéo dài và hoạt động vận tải qua eo biển vẫn chưa trở lại bình thường.

“Tàu thuyền chỉ có thể đi qua Hormuz nếu Washington cho phép”

Hôm nay (28/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ “NEW U.S. Territory” (Lãnh thổ mới của Mỹ), đặt khu vực này bên cạnh hình ảnh các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như Puerto Rico và Guam. Động thái này được xem là bước tiếp theo sau tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ trên thực tế đã kiểm soát eo biển thông qua hoạt động phong tỏa hàng hải.

Ong trump lai tuyen bo eo bien hormuz la lanh tho moi cua my hinh anh 1
Hình ảnh do Tổng thống Mỹ Trump đăng tải trên mạng xã hội hôm 28/8, với nội dung khẳng định eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Mỹ, tương tự như Puerto Rico và Guam. Ảnh: Trump Truth Social.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ sớm coi Hormuz là một vùng lãnh thổ của Mỹ, đồng thời cho rằng tàu thuyền chỉ có thể đi qua khu vực nếu Washington cho phép. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý quốc tế nào để thay đổi chủ quyền đối với eo biển. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, trong đó vùng biển thuộc chủ quyền của hai quốc gia này nhưng được luật pháp quốc tế coi là tuyến đường biển quốc tế, nơi tàu thuyền được hưởng quyền quá cảnh. Vì vậy, tuyên bố của ông Trump về “lãnh thổ mới” chủ yếu mang tính đơn phương và không đồng nghĩa với việc chủ quyền đối với eo biển đã được chuyển giao cho Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hormuz trở thành một trong những điểm nóng chính của cuộc xung đột Mỹ - Iran kéo dài khoảng sáu tháng. Iran đã hạn chế mạnh hoạt động hàng hải qua eo biển sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự cuối tháng 2, khiến tuyến đường từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng. Mỹ sau đó triển khai lực lượng rà phá thủy lôi và mở các hành lang hàng hải, nhưng lưu lượng tàu vẫn ở mức thấp. Theo dữ liệu do Kpler công bố, chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua Hormuz trong ngày 27/8, thấp hơn mức trung bình 10 ngày gần nhất.

Trong khi đó, Iran đang xây dựng các điều kiện để khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải, trong đó yêu cầu chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa các cảng và các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Iran cũng đang thảo luận với Oman về một hành lang hàng hải chung qua eo biển, giữa lúc Qatar tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm nối lại đàm phán Mỹ - Iran.

Ong trump lai tuyen bo eo bien hormuz la lanh tho moi cua my hinh anh 2
Hình ảnh do ông Trump đăng tải trên mạng xã hội hôm 23/8, với nội dung khẳng định eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ. Ảnh: Trump Truth Social.

Mỹ tuyên bố đã dọn sạch thủy lôi của Iran ở Hormuz

Cùng ngày, Mỹ tuyên bố đã rà phá thành công số thủy lôi do Iran rải trên các tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực khôi phục tự do lưu thông qua tuyến vận tải năng lượng chiến lược, dù hoạt động hàng hải tại khu vực vẫn chưa trở lại bình thường.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper ngày 28/8 cho biết, các lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại những tuyến hàng hải quốc tế ở eo biển Hormuz. Theo ông Cooper, số thủy lôi này đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải từ nhiều tháng trước, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với tàu thương mại qua lại tuyến đường biển chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Ông khẳng định các luồng giao thông quốc tế tại Hormuz hiện đã được giải phóng khỏi thủy lôi và “các tuyến hàng hải quốc tế đang mở”.

Hoạt động rà phá được thực hiện với sự tham gia của thợ lặn Hải quân Mỹ, lực lượng đặc nhiệm SEAL cùng các phương tiện và năng lực yểm trợ đường không của Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Đô đốc Cooper mô tả đây là nhiệm vụ được triển khai trong những điều kiện “rất khó khăn và nguy hiểm”, đồng thời coi việc loại bỏ thủy lôi khỏi các tuyến hàng hải quốc tế tại Hormuz là một “thành tựu lớn” của quân đội Mỹ. Theo ông, trong nhiều tháng qua, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các hoạt động có độ chính xác cao và tương đối âm thầm nhằm từng bước loại bỏ mối đe dọa từ thủy lôi đối với các tuyến vận tải qua eo biển.

Theo CENTCOM, trong những tháng qua lực lượng Mỹ đã hỗ trợ gần 1.500 tàu thương mại đi qua Hormuz, vận chuyển khoảng 750 triệu thùng dầu thô tới các thị trường quốc tế. Mỹ hiện triển khai hơn 20 tàu chiến, hàng trăm máy bay và hàng chục nghìn quân nhân trong các hoạt động bảo đảm hàng hải và thực thi phong tỏa nhằm vào Iran. Kể từ khi nối lại phong tỏa hàng hải vào giữa tháng 7, lực lượng Mỹ đã buộc khoảng 75 tàu tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa phải quay đầu và vô hiệu hóa 3 tàu không tuân thủ chỉ dẫn.

Tiếp tục siết hoạt động hàng hải của Iran

Trong khi hỗ trợ vận chuyển dầu từ các nước vùng Vịnh ra thị trường thế giới, Mỹ đồng thời tiếp tục siết hoạt động hàng hải của Iran. Đô đốc Cooper tuyên bố, Iran chưa xuất khẩu dầu từ các cảng của nước này kể từ khi Washington nối lại phong tỏa hải quân vào giữa tháng 7. Theo chỉ huy CENTCOM, không tàu nào được ra hoặc vào các cảng Iran nếu chưa được lực lượng Mỹ cho phép, trong khi các trường hợp được phép đi qua chủ yếu giới hạn ở hoạt động nhân đạo.

Việc Mỹ tuyên bố hoàn tất rà phá thủy lôi diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm nóng chính của căng thẳng Mỹ - Iran. Tuyến đường biển này trước xung đột đảm nhiệm khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng giao dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên, tuyên bố của Mỹ chưa đồng nghĩa hoạt động vận tải đã hoàn toàn trở lại bình thường. Dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz những ngày gần đây vẫn chỉ bằng khoảng 5 - 15% mức thông thường; riêng ngày 26/8 chỉ ghi nhận 10 tàu chở hàng đi qua eo biển này.

Song song với hoạt động quân sự của Mỹ, Iran và Oman đang thảo luận thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời, trong khi Qatar thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đầy đủ hoạt động vận tải. Iran cho biết, việc mở lại hoàn toàn Hormuz cần gắn với một số điều kiện, trong đó có yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Vì vậy, việc Mỹ tuyên bố đã loại bỏ hoàn toàn thủy lôi ở eo biển Hormuz được xem là bước tiến đáng kể đối với an toàn hàng hải, nhưng triển vọng eo biển này trở lại hoạt động bình thường vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến đối đầu và đàm phán giữa Washington với Tehran.

Xem thêm:

>> Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

>> Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

>> Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

Tuấn Nguyễn/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz
Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/8 cho biết Mỹ đã rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/8 cho biết Mỹ đã rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa.

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?
Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?
Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh
Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?
Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

Lách qua cửa tử eo biển Hormuz để bảo đảm sinh tồn kinh tế thế giới
Lách qua cửa tử eo biển Hormuz để bảo đảm sinh tồn kinh tế thế giới

VOV.VN - Chiến tranh tại Iran đã tạo ra tình thế phong tỏa eo biển Hormuz - một điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng. Việc mở lại eo biển này để khai thông vận tải biển là một thách thức lớn đối với thế giới nói chung và phương Tây nói riêng.

Lách qua cửa tử eo biển Hormuz để bảo đảm sinh tồn kinh tế thế giới

Lách qua cửa tử eo biển Hormuz để bảo đảm sinh tồn kinh tế thế giới

VOV.VN - Chiến tranh tại Iran đã tạo ra tình thế phong tỏa eo biển Hormuz - một điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng. Việc mở lại eo biển này để khai thông vận tải biển là một thách thức lớn đối với thế giới nói chung và phương Tây nói riêng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ