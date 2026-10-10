UAE cáo buộc cơ phó Flydubai âm mưu tấn công tự sát

Tổng Công tố Liên bang UAE, ông Saif Al Shamsi thông báo, kết quả điều tra sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Flydubai từ UAE đến Israel hôm 30/9, cho thấy Hamam al-Hammami, cơ phó 29 tuổi người Oman, đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo kiểu tự sát. Mục tiêu nhắm đến là sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, miền Trung Israel.

Hamam al-Hammami - cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9. Ảnh: News9

Tổng Công tố Al Shamsi khẳng định nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, trước khi gia nhập Flydubai tháng 1/2026, nghi phạm đã có bằng phi công và làm việc cho một số hãng hàng không ở nhiều nước khác nhau, trong đó có hãng hàng không Oman (Oman Air) và hãng hàng không hoàng gia Morocco (Royal Air Maroc). Đặc biệt, trước khi thực hiện âm mưu tấn công hôm 30/9, nghi phạm đã tham gia 2 chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với lộ trình bay và sân bay mục tiêu. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo chỉ hành động một mình và không có đồng bọn. Tuy nhiên, công tác điều tra về khả năng có thêm đồng phạm vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, như tin đã đưa, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ UAE đến Israel sáng sớm ngày 30/9. Cơ phó của chuyến bay đã dùng rìu tấn công cơ trưởng người Ấn Độ, hòng chiếm quyền kiểm soát máy bay. Cơ trưởng Smit Machchhar dù bị thương, đã cùng một số hàng khách dũng cảm chống trả và khống chế được cơ phó, ngăn chặn thành công âm mưu lao máy bay xuống đất.

Sự cố khiến chiếc máy bay có thời điểm rơi tự do hơn 4.000m chỉ trong vài chục giây. May mắn, chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Saudi Arabia. Toàn bộ 174 hành khách trên máy bay, chủ yếu là người Israel, bình an vô sự và được chuyển lên 2 máy bay khác của Flydubai để bay tiếp đến Israel trong cùng ngày. Một ngày sau, cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay được chuyển từ Saudi Arabia về UAE, để phục vụ công tác điều tra.

Phản ứng với vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng bên đứng đằng sau cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran bị kết luận liên quan âm mưu, Tehran sẽ phải trả giá đắt cho hành động này.