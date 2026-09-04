Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức do bê bối mua đạn pháo cho Ukraine

Ông Pevkur, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ năm 2022, đã công bố quyết định từ chức trong chương trình phát sóng trực tiếp Aktuaalne kaamera của Đài truyền hình công cộng Estonia.

Trong tuyên bố từ chức, ông Pevkur cho biết, dù Bộ trưởng Quốc phòng không trực tiếp kiểm kê tất cả vật tư, đạn dược hay tiến hành đàm phán hợp đồng, nhưng các chỉ trích của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, chủ yếu liên quan đến hoạt động của Lực lượng Quốc phòng và Trung tâm Đầu tư Quốc phòng, đã đặt ra vấn đề về trách nhiệm chính trị. Theo ông, việc nhận trách nhiệm đối với toàn bộ lĩnh vực quốc phòng và chuyển giao chức vụ vào thời điểm thích hợp là điều đúng đắn. Một nhà lãnh đạo phải có lòng can đảm để gánh vác trách nhiệm nếu việc làm đó phục vụ mục tiêu rộng lớn hơn là bảo vệ đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tuyên bố từ chức do bê bối liên quan đến thỏa thuận mua đạn dược cho Ukraine (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Estonia công bố kết luận về những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác kế toán hàng tồn kho của Lực lượng Quốc phòng. Điều này khiến các kiểm toán viên không thể xác định tính chính xác của số dư hàng tồn kho trị giá khoảng 1,2 tỷ euro. Các kiểm toán viên cũng chỉ ra những thiếu sót trong quản lý hợp đồng, giám sát việc thực hiện hợp đồng cũng như các thủ tục xác minh hàng hóa đã nhận.

Cùng ngày ông Pevkur tuyên bố từ chức, Đài truyền hình công cộng Estonia đưa tin, Chính phủ nước này đã sử dụng nguồn tài trợ của EU để mua đạn pháo cho Ukraine từ các công ty chưa từng có kinh nghiệm sản xuất loại đạn dược này trước đây.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal đã loại trừ khả năng ông Kristo Enn Vaga, Tổng thư ký Đảng Cải cách, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo. Theo ông Michal, các thành viên Đảng Cải cách sẽ bắt đầu thảo luận về các ứng cử viên thay thế ông Pevkur vào tuần tới. Tân Bộ trưởng Quốc phòng có thể sẽ tuyên thệ nhậm chức khi quốc hội nhóm họp trở lại vào tuần sau đó.