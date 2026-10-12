Ukraine cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw, ngày 12/10, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nhà máy điện tại Kharkov, gây thêm thiệt hại cho hệ thống năng lượng Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Warsaw, Ba Lan, ngày 12/10 (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Nga và Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận mà ông gọi là “ngừng bắn năng lượng”. “Có hiệu lực ngay lập tức, hai bên đã nhất trí ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine. Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, theo ông Zelensky, Kiev không được thông báo trước về sáng kiến này và vẫn đang chờ Washington cung cấp các chi tiết cụ thể. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tuân thủ nếu Moscow cũng thực hiện cam kết. Ông cho biết các nhà máy lọc dầu Nga không bị tấn công trong đêm trước đó, nhưng một UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga đã đánh trúng cơ sở sản xuất khí đốt tại Ukraine vào khoảng nửa đêm.

“Chúng tôi đồng ý nếu họ đồng ý, và chúng tôi đã chứng minh rằng mình nghiêm túc”, ông Zelensky nói.

Theo CNN, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga trong khi chờ làm rõ thỏa thuận từ phía Mỹ. Điện Kremlin cho biết các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông không có gì để bổ sung về vấn đề này.