Ukraine gấp rút chuẩn bị cho mùa đông, ưu tiên tăng cường phòng thủ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác định ba ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị cho mùa đông, đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine ngày 5/8, Tổng thống Zelensky cho biết, ba ưu tiên trọng tâm gồm tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm số lượng và chất lượng các hầm trú ẩn, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Các kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ các cơ sở cung cấp điện, khí đốt và nước. Ông Zelensky cho biết ông muốn nhận được báo cáo chi tiết về những khó khăn đang tồn tại cũng như tỷ lệ hoàn thành công việc tại từng cộng đồng địa phương.

Theo Tổng thống Zelensky, các quan chức chịu trách nhiệm phải nhanh chóng khắc phục tình trạng chậm trễ và hoàn thành toàn bộ các hạng mục đã đề ra. Ông nhấn mạnh chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo đảm các cộng đồng dân cư sẵn sàng ứng phó với mùa đông sắp tới.

Trước đó, hồi tháng 5, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba cho biết công tác chuẩn bị cho mùa sưởi ấm của nước này đang bị chậm tiến độ. Sau đó, Tổng thống Zelensky đã ấn định thời hạn đến ngày 1/9 để các thành phố và cộng đồng địa phương hoàn thành các kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu.

Cuối tháng 5, Chính phủ Ukraine đã phân bổ 3 tỷ hryvnia (tương đương khoảng 67 triệu USD) để lắp đặt 216 nhà lò hơi, nhằm giúp các thành phố duy trì hoạt động trong mùa đông trước nguy cơ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng.