English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine gấp rút chuẩn bị cho mùa đông, ưu tiên tăng cường phòng thủ

Thứ Năm, 06:49, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine tăng tốc chuẩn bị cho mùa đông, ưu tiên bảo vệ hạ tầng, hầm trú ẩn và nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác định ba ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị cho mùa đông, đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.

ukraine gap rut chuan bi cho mua dong, uu tien tang cuong phong thu hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine ngày 5/8, Tổng thống Zelensky cho biết, ba ưu tiên trọng tâm gồm tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm số lượng và chất lượng các hầm trú ẩn, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Các kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ các cơ sở cung cấp điện, khí đốt và nước. Ông Zelensky cho biết ông muốn nhận được báo cáo chi tiết về những khó khăn đang tồn tại cũng như tỷ lệ hoàn thành công việc tại từng cộng đồng địa phương.

Theo Tổng thống Zelensky, các quan chức chịu trách nhiệm phải nhanh chóng khắc phục tình trạng chậm trễ và hoàn thành toàn bộ các hạng mục đã đề ra. Ông nhấn mạnh chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo đảm các cộng đồng dân cư sẵn sàng ứng phó với mùa đông sắp tới.

Trước đó, hồi tháng 5, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba cho biết công tác chuẩn bị cho mùa sưởi ấm của nước này đang bị chậm tiến độ. Sau đó, Tổng thống Zelensky đã ấn định thời hạn đến ngày 1/9 để các thành phố và cộng đồng địa phương hoàn thành các kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu.

Cuối tháng 5, Chính phủ Ukraine đã phân bổ 3 tỷ hryvnia (tương đương khoảng 67 triệu USD) để lắp đặt 216 nhà lò hơi, nhằm giúp các thành phố duy trì hoạt động trong mùa đông trước nguy cơ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga thay đổi chiến thuật tấn công, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không
Nga thay đổi chiến thuật tấn công, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không

VOV.VN - Ukraine cho biết nguồn cung tên lửa phòng không từ các đồng minh đã giảm tới hai phần ba trong nửa đầu năm nay, trong khi Nga thay đổi chiến thuật tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến năng lực đánh chặn của Kiev đối mặt sức ép ngày càng lớn.

Nga thay đổi chiến thuật tấn công, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không

Nga thay đổi chiến thuật tấn công, Ukraine báo động thiếu tên lửa phòng không

VOV.VN - Ukraine cho biết nguồn cung tên lửa phòng không từ các đồng minh đã giảm tới hai phần ba trong nửa đầu năm nay, trong khi Nga thay đổi chiến thuật tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến năng lực đánh chặn của Kiev đối mặt sức ép ngày càng lớn.

Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot
Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ vẫn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự thận trọng đối với kế hoạch này.

Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Mỹ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ vẫn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự thận trọng đối với kế hoạch này.

Ông Putin điều chỉnh loạt tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine
Ông Putin điều chỉnh loạt tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin điều chỉnh một loạt vị trí chỉ huy cấp cao của quân đội, trong đó có các tướng phụ trách chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời bổ nhiệm tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái mới thành lập.

Ông Putin điều chỉnh loạt tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine

Ông Putin điều chỉnh loạt tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin điều chỉnh một loạt vị trí chỉ huy cấp cao của quân đội, trong đó có các tướng phụ trách chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời bổ nhiệm tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái mới thành lập.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ