Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), Thủ tướng Ireland cho biết EU và Cộng đồng Chính trị châu Âu nói chung có vai trò quan trọng đối với Ukraine. Ông cho rằng cần có tiếng nói của châu Âu tại bàn đàm phán hòa bình, nhấn mạnh sự hỗ trợ tài chính, quốc phòng và quân sự của châu Âu vẫn rất cần thiết đối với Ukraine.

Châu Âu tìm tiếng nói chung cho bàn đàm phán hòa bình ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo EU cũng khẳng định phải có một tầm nhìn chung về một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các nước châu Âu đều nhất trí về sự cần thiết phải tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao. Ông nói thêm rằng EU là bên thích hợp để thảo luận về tương lai kinh tế và sự thịnh vượng của Ukraine, trong khi các vấn đề khác cần sự tham gia của các đại diện châu Âu có liên quan. Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Zurich, Thụy Sỹ vào ngày 15/4/2027.

Trước đó, phát biểu sau khi các cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi vừa kết thúc, Tổng thống Ukraine cho rằng phải chọn ra một đại diện từ châu Âu để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ, Nga và Ukraine khởi xướng, với hạn chót là cuối tháng 11. Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu về các vấn đề liên quan.

Ngày 12/11, Thủ tướng Estonia nhấn mạnh, châu Âu không cần đặc phái viên mới cho bàn đàm phán hòa bình Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Ukraine hối thúc Liên minh châu Âu nhanh chóng chọn ra một đặc phái viên duy nhất để phát ngôn thay mặt cho khối. Giữa lúc nội bộ các quốc gia EU còn nhiều tranh cãi về vị trí đặc phái viên đại diện cho EU, các quan chức châu Âu khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là thúc đẩy đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm tại Ukraine.