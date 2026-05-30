English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine tuyên bố tập kích cơ sở tình báo điện tử trọng yếu của Nga

Thứ Bảy, 06:36, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng đặc nhiệm “Alpha” của cơ quan này đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa để phá hủy một trung tâm tình báo điện tử quan trọng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại vùng Krasnodar.

Theo thông báo được SBU đăng tải trên Telegram, chiến dịch diễn ra trong đêm 28 rạng sáng 29/5. Mục tiêu là một cơ sở thuộc FSB nằm tại quận Temryuk, gần bờ Biển Đen. Cơ sở này được sử dụng cho hoạt động tình báo tín hiệu, đồng thời hỗ trợ Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

ukraine tuyen bo tap kich co so tinh bao dien tu trong yeu cua nga hinh anh 1
Ukraine nỗ lực đối phó với các đợt tấn công của Nga. Ảnh minh họa: AP

SBU cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung tâm “Alpha” bằng các UAV tấn công tầm xa, nhằm làm suy giảm năng lực của Moscow trong việc tiến hành các đợt không kích gần đây nhắm vào các thành phố của Ukraine.

Trong tuyên bố, SBU nhấn mạnh: “Những chiến dịch đặc biệt như vậy có ý nghĩa chiến lược quan trọng vì làm suy yếu khả năng của Nga trong kiểm soát không phận, điều phối hoạt động của các hệ thống phòng không và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Việc vô hiệu hóa các trung tâm tình báo điện tử mở ra những cơ hội mới cho UAV Ukraine, đồng thời khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự nằm sâu trong hậu phương".

Theo SBU, cuộc tấn công đã đánh trúng nhiều tòa nhà và cụm ăng ten thuộc một trung tâm tình báo tín hiệu của FSB. Cơ sở này được cho là có nhiệm vụ thu thập và chặn thu thông tin liên lạc, hỗ trợ các chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Cơ quan an ninh Ukraine cho rằng trung tâm này có thể đã tham gia giám sát thông tin liên lạc quân sự của Ukraine, theo dõi lưu lượng vệ tinh và hỗ trợ điều chỉnh đường bay của UAV cũng như tên lửa nhằm vào các mục tiêu hạ tầng của nước này. Để bảo đảm an ninh tác chiến, SBU không công bố số lượng cũng như loại UAV được sử dụng trong chiến dịch. Tuy nhiên, cơ quan này mô tả đây là “một phản ứng chính xác” trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: VOV xung đột Ukraine Ukraine tập kích cơ sở tình báo điện tử cơ sở tình báo Nga tấn công tên lưa UAV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine sẽ nhận tiêm kích JAS 39 Gripen: Bước ngoặt hay canh bạc dài hạn?
Ukraine sẽ nhận tiêm kích JAS 39 Gripen: Bước ngoặt hay canh bạc dài hạn?

VOV.VN - Việc Thụy Điển cam kết chuyển giao tới 36 tiêm kích JAS 39 Gripen được kỳ vọng là bước ngoặt cho Không quân Ukraine. Tuy nhiên, hành trình từ thỏa thuận đến thực chiến đối đầu Nga còn rất xa, đặt ra bài toán khó về hạ tầng hậu cần và thời gian đào tạo phi công cho Kiev.

Ukraine sẽ nhận tiêm kích JAS 39 Gripen: Bước ngoặt hay canh bạc dài hạn?

Ukraine sẽ nhận tiêm kích JAS 39 Gripen: Bước ngoặt hay canh bạc dài hạn?

VOV.VN - Việc Thụy Điển cam kết chuyển giao tới 36 tiêm kích JAS 39 Gripen được kỳ vọng là bước ngoặt cho Không quân Ukraine. Tuy nhiên, hành trình từ thỏa thuận đến thực chiến đối đầu Nga còn rất xa, đặt ra bài toán khó về hạ tầng hậu cần và thời gian đào tạo phi công cho Kiev.

Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát
Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua (28/5) họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát

Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua (28/5) họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển
Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

VOV.VN - Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã thông báo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về những lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này.

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

VOV.VN - Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã thông báo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về những lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ