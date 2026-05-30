Ukraine tuyên bố tập kích cơ sở tình báo điện tử trọng yếu của Nga

Theo thông báo được SBU đăng tải trên Telegram, chiến dịch diễn ra trong đêm 28 rạng sáng 29/5. Mục tiêu là một cơ sở thuộc FSB nằm tại quận Temryuk, gần bờ Biển Đen. Cơ sở này được sử dụng cho hoạt động tình báo tín hiệu, đồng thời hỗ trợ Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Ukraine nỗ lực đối phó với các đợt tấn công của Nga. Ảnh minh họa: AP

SBU cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung tâm “Alpha” bằng các UAV tấn công tầm xa, nhằm làm suy giảm năng lực của Moscow trong việc tiến hành các đợt không kích gần đây nhắm vào các thành phố của Ukraine.

Trong tuyên bố, SBU nhấn mạnh: “Những chiến dịch đặc biệt như vậy có ý nghĩa chiến lược quan trọng vì làm suy yếu khả năng của Nga trong kiểm soát không phận, điều phối hoạt động của các hệ thống phòng không và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Việc vô hiệu hóa các trung tâm tình báo điện tử mở ra những cơ hội mới cho UAV Ukraine, đồng thời khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự nằm sâu trong hậu phương".

Theo SBU, cuộc tấn công đã đánh trúng nhiều tòa nhà và cụm ăng ten thuộc một trung tâm tình báo tín hiệu của FSB. Cơ sở này được cho là có nhiệm vụ thu thập và chặn thu thông tin liên lạc, hỗ trợ các chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Cơ quan an ninh Ukraine cho rằng trung tâm này có thể đã tham gia giám sát thông tin liên lạc quân sự của Ukraine, theo dõi lưu lượng vệ tinh và hỗ trợ điều chỉnh đường bay của UAV cũng như tên lửa nhằm vào các mục tiêu hạ tầng của nước này. Để bảo đảm an ninh tác chiến, SBU không công bố số lượng cũng như loại UAV được sử dụng trong chiến dịch. Tuy nhiên, cơ quan này mô tả đây là “một phản ứng chính xác” trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.