Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 xác nhận nước này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào tàu hàng Nga ở Vịnh Phần Lan hôm 21/11, đồng thời khẳng định đây là mục tiêu quân sự hợp pháp.

“Mọi tàu treo cờ Nga chở vũ khí hoặc hàng hóa thuộc diện trừng phạt mà không ai rõ đó là gì đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi, dù ở vùng lãnh hải Nga hay vùng biển trung lập”, Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 23/11.

Các tàu của Phần Lan và Estonia đã phối hợp cứu hộ và dập tắt đám cháy trên tàu Sparta II hôm 22/11/2026. Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Phần Lan/Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định vụ tấn công diễn ra trong lãnh hải Nga.

“Chúng tôi có đầy đủ quyền thực hiện việc đó. Sau đó, con tàu bị trôi dạt và chắc chắn có những vấn đề cần được giải đáp”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky thừa nhận một số đồng minh châu Âu lo ngại trước những vụ việc xảy ra trên biển Baltic. Ông cho biết đã chỉ đạo các bộ trưởng và quân đội tăng cường trao đổi thông tin với các đối tác để bảo đảm những nước này nắm được đầy đủ tình hình và không bị bất ngờ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết vụ tấn công xảy ra tại vùng biển quốc tế ở phía tây đảo Suursaar. Theo Lực lượng Tuần duyên Phần Lan, vụ tấn công khiến tàu Sparta II mất khả năng điều hướng và sau đó trôi dạt vào lãnh hải Phần Lan, gần thành phố Loviisa.

Các tàu của Phần Lan, Estonia và Nga đã phối hợp cứu hộ và dập tắt đám cháy trên tàu Sparta II. Toàn bộ thủy thủ đoàn được sơ tán bằng xuồng cứu sinh trước khi chuyển sang một tàu hàng khác. Không có thương vong trong vụ việc.

Ngày 22/11, một tàu của Nga đã kéo tàu Sparta II trở lại vùng biển Nga. Con tàu hiện neo đậu tại St. Petersburg.

Sparta II là tàu hàng treo cờ Nga, thuộc sở hữu của Oboronlogistika - công ty vận tải biển chuyên cung cấp dịch vụ hậu cần cho Bộ Quốc phòng Nga. Vào thời điểm bị tấn công, tàu Sparta II đang trên hành trình từ St. Petersburg đến Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính của nước này, bên bờ biển Baltic và giáp hai quốc gia thành viên NATO là Ba Lan và Litva.