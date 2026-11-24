Về tài chính, Ủy ban châu Âu đề xuất loại 60 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đồng thời siết chặt hoạt động của các nền tảng giao dịch tài sản mã hóa và bịt các lỗ hổng lách trừng phạt qua nước thứ ba.

Liên minh châu Âu trừng phạt Nga. Ảnh minh họa: Reuters.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định, loạt biện pháp này nhằm cắt giảm tối đa nguồn lực tài chính duy trì chiến sự của Nga tại Ukraine.

Trong lĩnh vực năng lượng, Ủy ban châu Âu lần đầu đề xuất áp dụng biện pháp hạn chế đối với các công ty điện lực Nga. Để siết hoạt động vận chuyển dầu, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất đưa thêm 70 tàu thuộc đội tàu bóng tối của Nga vào danh sách trừng phạt.

Về thị thực, EC đề xuất cấm nhập cảnh đối với công dân Nga từng tham chiến tại Ukraine, cũng như cấm các đội tuyển và vận động viên thi đấu dưới màu cờ Nga tại các giải đấu tổ chức ở EU.

Để được thông qua, gói trừng phạt cần sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên EU. Brussels kỳ vọng các nước sẽ đạt đồng thuận trong tháng 12, trước kỳ nghỉ cuối năm.