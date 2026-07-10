Vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan: Mỹ khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình

Về phần mình, phía Mỹ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ tiến trình này nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhiệt liệt chào mừng bà Aleksandra Zittle trở lại Campuchia trong nhiệm kỳ ngoại giao thứ hai.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia)

Thông tin về những diễn biến mới nhất dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, người đứng đầu ngành ngoại giao Campuchia khẳng định lập trường nhất quán của Phnom Penh trong việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các hiệp định song phương hiện hành.

Đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của xứ sở Chùa Tháp, Đại biện lâm thời Aleksandra Zittle bày tỏ quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Bà khẳng định, phía Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tiến trình xây dựng đường biên giới hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.