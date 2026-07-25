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Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi Tòa hình sự quốc tế

Thứ Bảy, 12:33, 25/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela hôm 24/7 cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc quyết định của mình về việc rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi tòa án Hình sự quốc tế theo Điều 127 của quy chế.

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Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia. Ảnh: Reuters.

Venezuela cho rằng, Tòa án hình sự quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh, đồng thời cáo buộc cơ quan này được sử dụng như một công cụ chính trị, làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố, Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này.

Động thái của Venezuela đã được dự đoán từ tháng 12/2025, khi quốc hội nước này bỏ phiếu để bãi bỏ luật phê chuẩn Quy chế Rome, mở đường cho việc rút khỏi Tòa án này. Theo Quy chế Rome, việc rút khỏi Tòa án hình sự quốc tế sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ khi Liên hợp quốc nhận được thông báo chính thức.

 

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Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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