Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng AI tại CCBN 2026

Nằm trong khuôn khổ CCBN 2026, với chủ đề “Chúng ta thích ứng như thế nào trong kỷ nguyên AI?”, Hội thảo AI của Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) đã thu hút khoảng 120 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Trung Quốc.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: CCBN

Hội thảo quy tụ các diễn giả đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc, mang đến cái nhìn toàn diện về việc ứng dụng AI trong ngành truyền thông. Các tham luận tập trung vào đổi mới truyền thông công, sản xuất âm thanh, tòa soạn hội tụ có hỗ trợ AI, quy trình sản xuất có ứng dụng AI, video tạo sinh, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông.

Tại hội thảo, đại diện của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam – bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đã trình bày tham luận “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình”, phân tích cách thức ngành báo chí – truyền thông Việt Nam đang ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của AI, cũng như những tác động ban đầu của AI đối với sản xuất nội dung, phân phối, tương tác với khán giả và quản lý ngành.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng cho biết, AI đang trở thành công cụ ngày càng quan trọng đối với các cơ quan báo chí Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dịch vụ số và thích ứng với sự thay đổi hành vi của công chúng. Bà cho biết, các cơ quan báo chí Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu, triển khai các ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, xử lý thông tin, phân phối thông minh, phân tích khán giả và phân phối sản phẩm, dịch vụ đến người dùng.

Bà cũng nhấn mạnh việc ứng dụng AI trong truyền thông không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn liên quan đến chính sách, quản lý nhà nước và trách nhiệm nghề nghiệp. Trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra, các công cụ biên tập tự động và hệ thống gợi ý thông minh ngày càng phổ biến, các cơ quan quản lý và tổ chức báo chí cần xem xét cách thức bảo đảm chất lượng nội dung, duy trì niềm tin công chúng và thúc đẩy đổi mới một cách có trách nhiệm.

Bài trình bày cũng nêu bật một số ưu tiên của ngành truyền thông Việt Nam trong kỷ nguyên AI, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường phối hợp trong ngành, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng năng lực ứng dụng AI trong thực tiễn. Theo bà, AI mang lại nhiều cơ hội đổi mới, song cần được định hướng bởi các tiêu chuẩn phù hợp, ý thức đạo đức nghề nghiệp và nhận thức rõ vai trò phục vụ công chúng của báo chí.

Triển lãm CCBN trưng bày các công nghệ và giải pháp trên toàn bộ chuỗi giá trị truyền thông, từ sáng tạo nội dung, sản xuất, truyền dẫn, phân phối đến dịch vụ phục vụ khán giả. Qua đó, phía Việt Nam có thêm hiểu biết về cách các cơ quan báo chí và doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc triển khai công nghệ mới vào thực tiễn.

Việc tham gia Hội thảo AI của ABU cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác, trao đổi khu vực về AI và chuyển đổi truyền thông. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi thông lệ quốc tế và tìm kiếm khả năng hợp tác trong tương lai với các tổ chức truyền thông và đối tác công nghệ.

Là một trong những nền tảng công nghệ truyền thông lớn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, CCBN hướng tới thúc đẩy trao đổi chuyên ngành và hợp tác thực chất giữa các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ trong khu vực.