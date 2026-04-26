中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng AI tại CCBN 2026

Chủ Nhật, 09:48, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm Mạng Phát thanh Truyền hình Trung Quốc lần thứ 32 (CCBN 2026) diễn ra từ 23-25/4/2026 tại Bắc Kinh, Việt Nam đã chia sẻ những quan điểm về trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình với các đài PTTH, cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ... trong khu vực.

Nằm trong khuôn khổ CCBN 2026, với chủ đề “Chúng ta thích ứng như thế nào trong kỷ nguyên AI?”, Hội thảo AI của Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) đã thu hút khoảng 120 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Trung Quốc.  

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: CCBN

Hội thảo quy tụ các diễn giả đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc, mang đến cái nhìn toàn diện về việc ứng dụng AI trong ngành truyền thông. Các tham luận tập trung vào đổi mới truyền thông công, sản xuất âm thanh, tòa soạn hội tụ có hỗ trợ AI, quy trình sản xuất có ứng dụng AI, video tạo sinh, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông.

Tại hội thảo, đại diện của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam – bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đã trình bày tham luận “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình”, phân tích cách thức ngành báo chí – truyền thông Việt Nam đang ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của AI, cũng như những tác động ban đầu của AI đối với sản xuất nội dung, phân phối, tương tác với khán giả và quản lý ngành.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng cho biết, AI đang trở thành công cụ ngày càng quan trọng đối với các cơ quan báo chí Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dịch vụ số và thích ứng với sự thay đổi hành vi của công chúng. Bà cho biết, các cơ quan báo chí Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu, triển khai các ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, xử lý thông tin, phân phối thông minh, phân tích khán giả và phân phối sản phẩm, dịch vụ đến người dùng.

Bà cũng nhấn mạnh việc ứng dụng AI trong truyền thông không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn liên quan đến chính sách, quản lý nhà nước và trách nhiệm nghề nghiệp. Trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra, các công cụ biên tập tự động và hệ thống gợi ý thông minh ngày càng phổ biến, các cơ quan quản lý và tổ chức báo chí cần xem xét cách thức bảo đảm chất lượng nội dung, duy trì niềm tin công chúng và thúc đẩy đổi mới một cách có trách nhiệm.

Bài trình bày cũng nêu bật một số ưu tiên của ngành truyền thông Việt Nam trong kỷ nguyên AI, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường phối hợp trong ngành, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng năng lực ứng dụng AI trong thực tiễn. Theo bà, AI mang lại nhiều cơ hội đổi mới, song cần được định hướng bởi các tiêu chuẩn phù hợp, ý thức đạo đức nghề nghiệp và nhận thức rõ vai trò phục vụ công chúng của báo chí.

Triển lãm CCBN trưng bày các công nghệ và giải pháp trên toàn bộ chuỗi giá trị truyền thông, từ sáng tạo nội dung, sản xuất, truyền dẫn, phân phối đến dịch vụ phục vụ khán giả. Qua đó, phía Việt Nam có thêm hiểu biết về cách các cơ quan báo chí và doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc triển khai công nghệ mới vào thực tiễn.

Việc tham gia Hội thảo AI của ABU cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác, trao đổi khu vực về AI và chuyển đổi truyền thông. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi thông lệ quốc tế và tìm kiếm khả năng hợp tác trong tương lai với các tổ chức truyền thông và đối tác công nghệ.

Là một trong những nền tảng công nghệ truyền thông lớn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, CCBN hướng tới thúc đẩy trao đổi chuyên ngành và hợp tác thực chất giữa các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ trong khu vực.

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

PV/VOV-Bắc Kinh
Tag: ứng dụng AI tại Việt Nam triển lãm CCBN AI trong truyền thông đào tạo nhân lực AI báo chí xu hướng AI trong truyền thông 2026 ứng dụng AI trong sản xuất nội dung số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

DCCI Summit 2026: Hạ tầng số bước vào giai đoạn tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI
DCCI Summit 2026: Hạ tầng số bước vào giai đoạn tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - DCCI Summit 2026 tại Hà Nội thu hút gần 2.000 đại biểu, cho thấy AI đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng số. Khi công nghệ này bước vào vận hành thực tế, Data Center và Cloud không còn là nền tảng hỗ trợ, mà trở thành yếu tố quyết định năng lực triển khai và cạnh tranh của doanh nghiệp.

DCCI Summit 2026: Hạ tầng số bước vào giai đoạn tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI

DCCI Summit 2026: Hạ tầng số bước vào giai đoạn tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - DCCI Summit 2026 tại Hà Nội thu hút gần 2.000 đại biểu, cho thấy AI đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng số. Khi công nghệ này bước vào vận hành thực tế, Data Center và Cloud không còn là nền tảng hỗ trợ, mà trở thành yếu tố quyết định năng lực triển khai và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0
Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0

VOV.VN - OpenAI vừa nâng cấp công cụ tạo ảnh AI cho dịch vụ ChatGPT của mình nhằm mang đến người dùng trải nghiệm hấp dẫn hơn để cạnh tranh với Gemini của Google.

Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0

Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0

VOV.VN - OpenAI vừa nâng cấp công cụ tạo ảnh AI cho dịch vụ ChatGPT của mình nhằm mang đến người dùng trải nghiệm hấp dẫn hơn để cạnh tranh với Gemini của Google.

Nhạc do AI sáng tạo trên nền tảng Deezer gia tăng
Nhạc do AI sáng tạo trên nền tảng Deezer gia tăng

VOV.VN - Nền tảng phát nhạc trực tuyến Deezer vừa công bố một báo cáo cho thấy sự gia tăng đáng kể của nhạc được sáng tạo bởi AI trên nền tảng của mình.

Nhạc do AI sáng tạo trên nền tảng Deezer gia tăng

Nhạc do AI sáng tạo trên nền tảng Deezer gia tăng

VOV.VN - Nền tảng phát nhạc trực tuyến Deezer vừa công bố một báo cáo cho thấy sự gia tăng đáng kể của nhạc được sáng tạo bởi AI trên nền tảng của mình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ