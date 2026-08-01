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Việt Nam và Ấn Độ tăng kết nối học thuật, mở rộng không gian hợp tác mới

Thứ Bảy, 19:26, 01/08/2026
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VOV.VN - Hôm nay (1/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ, khai mạc hội thảo học thuật trực tuyến kéo dài hai tuần với chủ đề “Các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam - Ấn Độ”.

Chương trình diễn ra từ ngày 1 - 14/8, gồm 12 phiên thảo luận, quy tụ nhiều nhà ngoại giao, học giả và chuyên gia hàng đầu của hai nước.

viet nam va An Do tang ket noi hoc thuat, mo rong khong gian hop tac moi hinh anh 1
Hội thảo thu hút hàng chục học giả tham dự

Phát biểu khai mạc, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, hội thảo là minh chứng cho cam kết chung của hai nước trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và tăng cường hiểu biết về Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ - vốn được nâng tầm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập khuôn khổ quan hệ ở cấp độ này với một quốc gia khác.

“Ngày nay, Việt Nam và Ấn Độ đang có một trong những mối quan hệ đối tác năng động và vững mạnh nhất tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước không chỉ được vun đắp bởi hai chính phủ, mà còn nhờ sự cống hiến và đóng góp trí tuệ của các học giả, nhà nghiên cứu và các cơ sở học thuật. Nhiều người trong số đó đã đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ hai nước qua nhiều giai đoạn, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đào tạo các thế hệ học giả trẻ và xây dựng những nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng nói.

Tại hội thảo học thuật kéo dài trong hai tuần, các đại biểu tham dự sẽ cùng trao đổi không chỉ về những lĩnh vực truyền thống như mối liên kết lịch sử và văn hóa, hợp tác chiến lược, an ninh biển, thương mại hay chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ, mà còn về nhiều vấn đề mới nổi như nhóm các nước BRICS, du lịch, năng lượng xanh, khoáng sản thiết yếu, kinh tế biển, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp và ngoại giao văn hóa.

Đáng chú ý, trong các phiên chuyên đề sắp tới sẽ có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh, Tham tán Thương mại Việt Nam Bùi Trung Thướng cùng nhiều học giả uy tín của Việt Nam và Ấn Độ. Phiên bế mạc ngày 14/8 sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới, do nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành trình bày.

Hội thảo được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối học thuật giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa hai nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng có vai trò quan trọng.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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