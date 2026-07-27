Ấn Độ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng trên Biển Đen

Trong cuộc làm việc với Đại sứ Ukraine Oleksandr Polishchuk, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định việc các tàu thương mại bị tấn công trong khu vực xung đột không chỉ đe dọa tính mạng của các thủy thủ dân sự mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đề nghị Đại sứ Ukraine chuyển những quan ngại của nước này tới Chính phủ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ dân sự cần phải được chấm dứt.

Động thái trên được đưa ra sau vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu hàng MV OMORFI gần cảng Odessa của Ukraine. Con tàu có bốn công dân Ấn Độ trong thủy thủ đoàn. Theo các thông tin ban đầu, một thủy thủ Ấn Độ đã thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập Đại sứ Nga. (Ảnh: ANI)

Trước đó, ngày 21/7, Ấn Độ cũng đã triệu Đại biện lâm thời Nga sau vụ tàu hàng MV Golden Leo bị tấn công khi rời cảng Odessa, làm bốn thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Khi đó, Ấn Độ lên án vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và thủy thủ dân sự là hành động không thể chấp nhận.

Liên tiếp hai vụ việc xảy ra trong chưa đầy một tuần đã làm dấy lên lo ngại tại Ấn Độ về mức độ rủi ro đối với hàng nghìn thủy thủ nước này đang làm việc trên các tuyến hàng hải quốc tế đi qua khu vực Biển Đen. Chính phủ Ấn Độ đã khuyến cáo các thuyền viên và các công ty vận tải biển đánh giá kỹ tình hình an ninh trước khi nhận các chuyến hàng đi qua vùng chiến sự, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về hải trình để phục vụ công tác theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.