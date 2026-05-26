Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu

Thứ Ba, 10:08, 26/05/2026
VOV.VN - Ngày 25/5, một đợt sóng nhiệt bất thường và đến sớm đang càn quét khắp Tây Âu, khiến nhiệt độ tại Anh, Pháp và Bỉ tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong tháng 5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Anh (Met Office) xác nhận ngày 25/5 vừa qua là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 tại nước này, khi nhiệt độ tại Kew Gardens ở tây nam Thủ đô London đạt 34,8°C. Con số này đã phá vỡ hoàn toàn kỷ lục cũ là 32,8°C được thiết lập từ năm 1922 và từng lặp lại vào năm 1944.

Như vậy, sau hơn 80 năm, mức nhiệt đỉnh điểm của tháng 5 tại Anh đã bị vượt qua tới 2°C. Các chuyên gia cho biết mức nhiệt này cao hơn từ 10 đến 15°C so với mức trung bình thông thường của giai đoạn này trong năm (vốn chỉ khoảng 16°C). Hơn 200 kỷ lục nhiệt độ cục bộ đã bị xô đổ tại Anh chỉ trong vòng 3 ngày qua dưới tác động của một "vòm nhiệt" khổng lồ.

Tại các thành phố lớn như London, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi thời tiết tháng 5 nóng bức không khác gì giữa mùa hè. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, ngày 25/5 đánh dấu sự khởi đầu của đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xuất hiện ngay trong tháng 5, thời điểm vốn được xem là ôn hòa. Theo Cơ quan Khí tượng Pháp Météo-France, nhiệt độ trung bình toàn quốc đã chạm những ngưỡng chưa từng có đối với thời điểm này trong năm. Ở phía Nam và miền Trung, nhiều trạm khí tượng ghi nhận mức trên 35°C, cá biệt có nơi xấp xỉ 37°C. Ngay cả các thành phố thường mát mẻ hơn như Rennes và Nantes cũng chứng kiến các mức nhiệt kỷ lục của tháng.

Tại Bỉ, tâm điểm là Trạm khí tượng hoàng gia Uccle ở Brussels, trạm đo chuẩn có lịch sử lâu đời và được xem là thước đo khí hậu chính xác nhất của quốc gia này. Ngày 25/5, nhiệt độ đo được tại Uccle vượt mốc 30°C và có thời điểm còn cao hơn. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 kể từ khi dữ liệu khí tượng được thống kê một cách hệ thống.

Đợt nắng nóng bất thường này làm dấy lên lo ngại sâu sắc về khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị châu Âu, vốn được thiết kế để giữ nhiệt thay vì hạ nhiệt. Việc nhiệt độ ban đêm không giảm xuống đủ thấp khiến các tòa nhà không thể hạ nhiệt, làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện và giao thông công cộng.

Ông Greg Dewhurst, chuyên gia của Met Office, nhận định rằng thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, không chỉ ở Anh mà trên phạm vi toàn cầu. Theo ông, các kỷ lục đang bị phá vỡ thường xuyên hơn, và đó là minh chứng rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Tại các thành phố lớn như London, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi thời tiết tháng 5 nóng bức không khác gì giữa mùa hè. Trước diễn biến bất thường này, nhiều ý kiến kêu gọi giới trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động quyết liệt, thực chất hơn để thay đổi thói quen và ứng phó hiệu quả với khủng hoảng khí hậu.

Mỹ, châu Âu nắng nóng nguy hiểm do hiện tượng “vòm nhiệt”

VOV.VN - Hàng chục triệu người đở Mỹ và châu Âuang phải đương đầu với nắng nóng ở cấp độ nguy hiểm. Những đợt sóng nhiệt được dự báo sẽ xảy ra thường xuyên hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học lý giải, hiện tượng thời tiết cực đoan được gọi là "vòm nhiệt" góp phần đáng kể vào đợt nắng nóng hiện tại.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: nắng nóng châu Âu biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan châu Âu khủng hoảng khí hậu
Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ
VOV.VN - Theo giới chức địa phương và truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày hôm nay (23/5), ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại hai bang miền nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana do nắng nóng khắc nghiệt.

Miền Bắc Ấn Độ chật vật đối phó với nắng nóng kỷ lục
VOV.VN - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đơt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ đã vượt ngưỡng 48 độ C. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống và công việc của người dân Ấn Độ đảo lộn, nhiều trường hợp phải nhập viện vì say nắng, kiệt sức.

Nga cảnh báo "cam" tại Moscow và vùng phụ cận do nắng nóng bất thường
VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết, từ ngày 18 đến 22/5, Moscow và khu vực ngoại ô sẽ chịu đợt nắng nóng bất thường, buộc cơ quan chức năng phải ban bố mức cảnh báo thời tiết “cam” - cấp độ nguy hiểm cao thứ hai.

Nắng nóng kỷ lục ở Nam Á khiến nhiều người tử vong
VOV.VN - Một đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm"
VOV.VN - Chính quyền thủ đô Bangkok sáng 30/4 phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan, đồng thời ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe.

