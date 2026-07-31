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Vụ tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập: Tổng thống El-Sisi kêu gọi kiềm chế

Thứ Sáu, 06:37, 31/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi hôm qua (30/7) cho biết, chính quyền nước này đang điều tra vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu tại cảng Damietta và kêu gọi các nỗ lực phối hợp quốc tế để ngăn chặn xung đột lan rộng.

Đây là phát biểu đầu tiên của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, sau khi chính quyền Ai Cập xác nhận vụ máy bay không người lái hôm 29/7 tấn công một đơn vị lưu trữ và tái khí hóa nổi (FSRU) và một tàu chứa hàng tại cảng Damietta trên bờ biển Địa Trung Hải ở phía Bắc Ai Cập.

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Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu của Tổng thống Ai Cập đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez - người đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự đoàn kết của chính phủ và người dân Tây Ban Nha với Ai Cập. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống El-Sisi cho biết, các cơ quan chức năng Ai Cập đang tiếp tục điều tra về vụ việc, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự leo thang căng thẳng tại khu vực hiện nay và sự cần thiết của việc Ai Cập, Tây Ban Nha, châu Âu và cộng đồng quốc tế phải hợp tác để kiềm chế căng thẳng.

Trước đó nội các Ai Cập thông báo, các cuộc điều tra sơ bộ đã kết luận vụ tấn công là do máy bay không người lái gây ra, đám cháy đã được khống chế và vụ việc không gây ra thương vong. Thông báo cũng cho biết, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cả chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi, cũng như một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Iran, hôm qua đều phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ tấn công. Một tuyên bố sau đó của Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi khẳng định, Ai Cập là đối tác quan trọng trong khu vực và an ninh của nước này là vô cùng quan trọng đối với Iran.

Các chính phủ và tổ chức Arab tại khu vực đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công, bày tỏ sự đoàn kết với Ai Cập và ủng hộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này. Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Fahmy lên án vụ tấn công là “những nỗ lực tuyệt vọng nhằm leo thang xung đột khu vực”, cảnh báo về những “cuộc phiêu lưu thiếu khôn ngoan” của một số bên, nhấn mạnh các cuộc tấn công vào các nước Arab là “không thể chấp nhận được dưới mọi hình thức”.

Trong khi, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi mô tả vụ tấn công mang tính khủng bố, nhằm mục đích làm suy yếu an ninh và ổn định khu vực, tái khẳng định sự đoàn kết của các quốc gia thành viên GCC với Ai Cập và sự ủng hộ của họ, đối với các biện pháp được thực hiện để bảo vệ lãnh thổ, an ninh và lợi ích quốc gia của Ai Cập.

Các quốc gia khu vực bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain và Jordan đã ra tuyên bố hoặc có các cuộc điện đàm với phía Ai Cập, lên án vụ tấn công và bày tỏ sự đoàn kết với Ai Cập.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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