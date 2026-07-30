Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích



Bộ Dầu mỏ Ai Cập xác nhận vụ cháy xảy ra tại cảng dầu khí Damietta, phía Bắc nước này. Hai con tàu sử dụng cho tiến trình xử lý và lưu chứa khí gas, đã bắt lửa và bốc cháy. Các đội cứu hộ kịp thời sơ tán thủy thủ trên tàu và khống chế ngọn lửa. Bộ Dầu mỏ Ai Cập khẳng định, vụ việc không gây bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, nguyên nhân gây cháy chưa được công bố.

Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết, đây là vụ tấn công do máy bay không người lái (UAV) vũ trang thực hiện. Cơ quan An ninh Toàn cầu Ambey khẳng định, 1 chiếc UAV đã đánh trúng tàu chở khí gas Energos Winter của Mỹ ở cảng Damietta và gây cháy. Ngọn lửa sau đó cháy lan sang 1 tàu chở khí khác ở gần đó là Gaslog Salem. Thủy thủ trên 2 tàu đã được sơ tán và vụ tấn công không gây thương vong. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết bên nào đứng sau cuộc tập kích.

Ảnh: Madamasr

Nghi vấn cảng dầu khí của Ai Cập bị tập kích xảy ra, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang xấu đi nghiêm trọng. Những ngày qua, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq liên tục triển khai máy bay không người lái, tấn công các cơ sở dầu mỏ và tàu dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ. Đồng thời, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng mở lại hoạt động tập kích tàu dầu ở eo biển Hormuz và phóng tên lửa tấn công các căn cứ của quân đội Mỹ trong khu vực.

Đặc biệt, liên quân Mỹ - Saudi Arabia sáng 29/7 qua đã mở chiến dịch tập kích dữ dội vào loạt căn cứ của nhóm vũ trang thân Iran ở phía Bắc Iraq. Các cuộc không kích khiến ít nhất 20 thành viên nhóm Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thiệt mạng, hơn 30 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị phá hủy. Phủ Tổng thống Iraq đã lên án gay gắt chiến dịch không kích, coi đây hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của nước này.