  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vua Charles III tái khẳng định “quan hệ đặc biệt” Mỹ - Anh

Thứ Tư, 05:20, 29/04/2026
VOV.VN - Ngày 28/4, Nhà vua Anh Charles III đã tái khẳng định “mối quan hệ đặc biệt” giữa Anh và Mỹ trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, trong chuyến công du 4 ngày tới Washington nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. 

Phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội tại Hạ viện, Nhà vua mô tả quan hệ giữa hai nước là “câu chuyện của hòa giải, đổi mới và hợp tác đáng kinh ngạc”, bắt nguồn từ những chia rẽ sâu sắc cách đây 250 năm khi 13 thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ tuyên bố độc lập.

Ông nhấn mạnh rằng từ lịch sử đối đầu, Anh và Mỹ đã xây dựng được một trong những liên minh có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, dựa trên các giá trị chung về dân chủ, pháp quyền và các thể chế xã hội. Theo Nhà vua, chính những nền tảng chung này đã giúp hai nước luôn tìm được cách “đến với nhau” trong những thời điểm khó khăn của lịch sử.

Nhà vua Charles III phát biểu trước Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bài phát biểu kéo dài gần 30 phút của Nhà vua Charles III đã nhiều lần nhận được tràng pháo tay từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng. Đáng chú ý, khi ông nhắc tới Hiến chương Magna Carta như nền tảng của nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước, yếu tố được viện dẫn trong hàng trăm phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Thông điệp của Nhà vua Anh được đưa ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang chịu sức ép từ cuộc xung đột với Iran. Tổng thống Donald Trump trước đó đã công khai chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không tham gia các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào Iran, làm dấy lên những bất đồng trong nội bộ đồng minh.

Dù không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến, Vua Charles III thừa nhận thế giới đang đối mặt với “những bất ổn lớn và xung đột từ châu Âu tới Trung Đông”, qua đó ngầm nhấn mạnh vai trò hợp tác giữa các đồng minh trong việc xử lý các thách thức toàn cầu.

Nhà vua cũng lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực, nhắc tới vụ nổ súng xảy ra cuối tuần qua tại Washington, khẳng định những hành động như vậy “sẽ không bao giờ thành công”. Trước đó, ông và Hoàng hậu Camilla đã liên lạc với Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump để bày tỏ sự chia sẻ sau vụ việc.

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh các nội dung chính trị, bài phát biểu cũng có những chi tiết mang tính lịch sử và biểu tượng. Nhà Vua Charles III nhắc tới tổ tiên của mình là Vua George III – người trị vì nước Anh khi Mỹ tuyên bố độc lập – trong một cách diễn đạt nhẹ nhàng, hài hước, tạo không khí gần gũi với các nghị sĩ Mỹ.

Ông cũng đề cập đến truyền thống lâu đời của quan hệ hai nước, từ hợp tác trong các cuộc chiến tranh thế giới cho đến những thách thức hiện đại, cho rằng mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia mà còn đóng góp cho ổn định toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Vua Charles III phát biểu trước Quốc hội Mỹ trên cương vị quốc vương, và là lần thứ hai một quân chủ Anh thực hiện điều này, sau bài phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1991, ngay sau khi Chiến tranh Vùng Vịnh kết thúc.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Hôm qua (27/4), Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán đồng thời với Mỹ và Iran liên quan đến việc phát triển cảng chiến lược Chabahar, trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại Trung Đông ngày càng phức tạp.

Ngoại trưởng Iran: Mỹ muốn đàm phán do không đạt mục tiêu chiến tranh

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/4 cho biết Mỹ muốn nối lại đàm phán vì không đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Tehran.

Công tố viên Mỹ cáo buộc nghi phạm nổ súng âm mưu ám sát Tổng thống Trump

VOV.VN - Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 27/4 đã cáo buộc nghi phạm nổ súng Cole Tomas Allen đã âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, trong lần đầu tiên đối tượng ra hầu tòa sau vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối cuối tuần qua.

