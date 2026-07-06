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Xả súng tại tiệc mừng Quốc khánh Mỹ ở New York

Thứ Hai, 05:28, 06/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em, đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại bữa tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ ở khu vực Coney Island vào đêm 4/7 (giờ địa phương), khi một đối tượng bịt mặt bất ngờ nổ súng vào đám đông rồi bỏ trốn.

Theo Sở Cảnh sát Thành phố New York, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 37 phút tại sân trong của một khu dân cư trên giao lộ 30, chỉ cách khu đi bộ ven biển khoảng hai dãy nhà.

Đại diện cảnh sát New York Jessica Tisch cho biết, nghi phạm là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo mặt nạ. Đối tượng tiếp cận hàng rào dọc theo tuyến phố rồi bắn nhiều phát đạn vào khu vực đang diễn ra tiệc gia đình trước khi chạy trốn. Hiện cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy đã xảy ra tranh cãi hay xô xát giữa nghi phạm và những người tham dự trước khi vụ nổ súng xảy ra.

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Hiện trường vụ xả súng tối 4/7 ở khu Coney Island (New York). Ảnh: ANADOLU

Các nạn nhân gồm hai nam giới 37 và 33 tuổi, hai phụ nữ 21 và 25 tuổi, cùng bốn trẻ em đều dưới 14 tuổi. Trong số này, bảy người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi người phụ nữ 21 tuổi bị bắn vào ngực và đang trong tình trạng nguy kịch.

Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani đã lên án vụ tấn công, khẳng định thành phố sẽ sử dụng mọi biện pháp để truy bắt thủ phạm và ngăn chặn bạo lực súng đạn. Ông cũng kêu gọi tiếp tục xây dựng một môi trường an toàn để mọi người có thể yên tâm tham gia các hoạt động cộng đồng và lễ hội. 6

Theo thống kê của Sở cảnh sát New York, vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình bạo lực súng đạn tại thành phố nhìn chung đang cải thiện. Trong tháng đầu năm 2026, số vụ giết người tại thành phố giảm 25,6% và số vụ nổ súng giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giới chức cho rằng, vụ xả súng khiến bốn trẻ em bị thương cho thấy thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo đảm an toàn cho người dân.

Quang Trung/VOV-Washington
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