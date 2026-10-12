English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xu hướng “sống chung” ở Indonesia và bài toán giãn dân của các thành phố vệ tinh

Thứ Hai, 10:45, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao khiến nhiều người trẻ Indonesia lựa chọn mô hình sống chung (co-living) tại các đô thị vệ tinh.

Trước sức ép về giá nhà, chi phí sinh hoạt và thời gian di chuyển tại các đô thị lớn, một bộ phận người trẻ Indonesia đang thay đổi cách lựa chọn nơi ở. Trong đó, mô hình “sống chung”, hay còn gọi là co-living, một loại hình nhà ở có không gian sống riêng nhưng chia sẻ một số tiện ích và dịch vụ chung - đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này? Và từ lựa chọn của người trẻ, những vấn đề gì đang đặt ra đối với bài toán nhà ở và phát triển đô thị tại Indonesia?

xu huong song chung o indonesia va bai toan gian dan cua cac thanh pho ve tinh hinh anh 1
Sở hữu nhà tại thủ đô Jakarta là giấc mơ xa vời đối nhiều người trẻ Indonesia. Ảnh: VOV-Jakarta

Giải pháp tiết kiệm thời gian và công sức

Đối với người Indonesia qua nhiều thế hệ, một ngôi nhà riêng có sân hiên và chỗ đậu xe không chỉ là một tài sản lớn, mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, ổn định xã hội và thành công của mỗi cá nhân. Và để thực hiện được điều này, nhiều gia đình đã lựa chọn mua căn nhà ở các thành phố vệ tinh của Jakarta, cách khoảng 40-80km, với quỹ đất dồi dào và giá cả phải chăng, được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng để giãn dân ra khỏi nội đô đông đúc. Có thể thấy chiến lược “giãn dân” đã khá thành công nhiều người trẻ lẫn người lớn tuổi tại Jakarta, đang sinh sống cách xa nơi làm việc 30-40km.

Tuy nhiên theo thời gian cũng đang nảy sinh những vấn đề. Nhiều người trẻ cho biết họ đang bị kiệt sức khi dành 2-4h mỗi ngày trên đường để có thể đến chỗ làm việc. Indonesia được đánh giá có một hệ thống giao thông công cộng rất tiện ích, tích hợp từ  tàu điện ngầm và tàu điện trên cao, giờ còn cả tàu cao tốc, với giá cả được hỗ trợ, được người dân sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên khoảng cách từ ga đến chỗ làm hay về nhà cũng còn là các vấn đề. Xe ô tô đi chung cũng khá phổ biến, nhưng với tình trạng tắc đường liên tục thì việc đi 30km mất 1-2h là chuyện rất bình thường tại Jakarta.

Do đó việc lựa chọn Co-living trở thành giải pháp tối ưu cho người trẻ hiện nay.  Không phải là các căn trọ thuê kém chất lượng mà dịch vụ đã được chuyên nghiệp hóa thành mô hình sống chung hiện đại, bao gồm có dịch vụ quản lý, cung cấp bếp chung đầy đủ tiện nghi, khu vực làm việc chung, sân thượng có cảnh quan đẹp và dịch vụ hỗ trợ cư dân tại chỗ. Với các ưu điểm của mô hình này, ngay cả khi chi phí sống tại các khu co-living ngang ngửa với tiền trả góp mua nhà ở vùng ven, tỷ lệ lấp đầy trong danh mục bất động sản ở Jakarta vẫn đạt mức trung bình 85%.

Bước đệm cho giấc mơ an cư

Sống cùng nhau trong một căn hộ cho phép cư dân tận hưởng đầy đủ các tiện nghi của khu chung cư, như hồ bơi, trung tâm thể thao và an ninh, với chi phí tương đối phải chăng. Vị trí của căn hộ cũng rất chiến lược. Với khoảng 98% nhà ở gia đình tiêu chuẩn có giá vượt quá khả năng chi trả của người dân bình thường tại Indonesia, cùng dân số trẻ khá đông của Indonesia, co-living sẽ vẫn là lĩnh vực đầy tiềm năng trong dài hạn.

Nghe lý tưởng nhưng mô hình này chỉ phù hợp cho các bạn trẻ độc thân hay mới cưới hoặc gia đình nhỏ. Với một gia đình lớn, nhiều thế hệ và cần không gian, sẽ không phù hợp. Do đó mô hình này nằm trong một phân khúc riêng biệt, là một bước đệm để giới trẻ có thể thực hiện ước mơ sở hữu nhà lâu dài của mình.

xu huong song chung o indonesia va bai toan gian dan cua cac thanh pho ve tinh hinh anh 2
Lựa chọn Co-living để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Ảnh: VOV-Jakarta

Với xã hội đang ngày càng áp lực, những người trẻ thể hiện hướng đi riêng của mình, không lựa chọn gánh nợ ngân hàng dài hạn để sở hữu nhà hay ở những nơi kém chất lượng, thế hệ Gen Z và Milnenies đang tìm kiếm giải pháp thay thế: tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay hôm nay trong khi vẫn tích lũy nguồn lực một cách bài bản cho tương lai. Giấc mơ an cư không hề mất đi. Thay vào đó, hay vào đó, chuyển thành một hành trình linh hoạt hơn, coi trọng cả sự an toàn cho tương lai lẫn sức sống của hiện tại.

Bài toán giãn dân nội đô 

Hệ thống các thành phố vệ tinh của Indonesia đã giải quyết phần nào bài toán giãn dân và giảm tải cho thủ đô. Tuy nhiên theo thời gian, việc đi lại kéo dài hàng giờ từ các thành phố vệ tinh vào lõi Jakarta, là thử thách lớn nhất đối với mô hình giãn dân của Indonesia.  

Indonesia cũng đang có các biện pháp để giải quyết bài toán này, bao gồm nâng cấp hệ thống giao thông công cộng sức chứa lớn (Mass Transit). Thay vì phụ thuộc vào xe buýt hay tàu xuyên vùng cũ, chính phủ tập trung vào các loại hình giao thông tốc độ cao, có làn đường riêng để không bị ảnh hưởng bởi kẹt xe. Hệ thống tàu điện ngầm và tàu điện trên cao (MRT & LRT), được thiết kế để kết nối trực tiếp các vùng ngoại ô như Bekasi, Depok thẳng vào trung tâm tài chính chỉ trong 30–45 phút, thay vì 2–3 tiếng đi ô tô. Tàu cao tốc (Whoosh) kết nối vùng đô thị mở rộng đến tận Bandung, giúp thu hẹp khoảng cách địa lý và giảm áp lực giao thông liên tỉnh.

Hệ thống giao thông tích hợp của Indonesia hiện đang khá hiệu quả nhưng vẫn còn là thách thức khi khu dân cư khá xa nhà ga. Chính phủ và các nhà phát triển bất động sản cũng đang xây dựng các cụm đô thị nén ngay tại các nhà ga tàu điện (MRT/LRT) hoặc bến xe buýt lớn. Người dân sống ở các thành phố vệ tinh chỉ cần đi bộ ra ga, lên tàu là đến thẳng nơi làm việc ở trung tâm, giảm thời gian thắt nút cổ chai tại các cửa ngõ đường bộ. Mô hình làm việc từ xa cũng khá phổ biến tại Indonesia để giảm dòng người đổ vào trung tâm mỗi sáng và quay về mỗi tối. Và cũng quan trọng không kém là chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, trung tâm tài chính dịch vụ mở trụ sở tại các khu đô thị vệ tinh cao cấp hay biến các vệ tinh thành các trung tâm đổi mới sáng tạo (Digital Hubs), tạo ra việc làm thu nhập cao ngay tại địa phương để người dân không còn lý do phải di chuyển vào Jakarta.

Việc một bộ phận người trẻ Indonesia tìm đến co-living cho thấy cách lựa chọn nơi ở đang thay đổi trước những sức ép của cuộc sống đô thị. Một nơi ở có chi phí thấp hơn chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp nếu người dân phải dành thêm nhiều thời gian và tiền bạc cho việc đi lại. Thực tế của Indonesia cũng cho thấy, bài toán nhà ở không thể tách rời việc làm, giao thông và quy hoạch đô thị. Phát triển các khu vực vệ tinh vì thế không chỉ là mở rộng không gian sống ra xa trung tâm, mà còn cần tạo điều kiện để người dân có thể làm việc, đi lại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách thuận tiện hơn.

dan-so-malaysia.jpg

Malaysia chạy đua với thời gian trước nguy cơ già hóa dân số

VOV.VN - Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một "quốc gia già" vào năm 2048. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển từ "nền kinh tế bạc".

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Singapore hỗ trợ người dân chi phí khám, chữa các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra
Singapore hỗ trợ người dân chi phí khám, chữa các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra

VOV.VN - Trước tình trạng ô nhiễm khói mù kéo dài khiến số ca mắc các bệnh hô hấp gia tăng, Bộ Y tế Singapore vừa quyết định kích hoạt hai chương trình trợ cấp y tế quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh với chi phí thấp.

Singapore hỗ trợ người dân chi phí khám, chữa các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra

Singapore hỗ trợ người dân chi phí khám, chữa các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra

VOV.VN - Trước tình trạng ô nhiễm khói mù kéo dài khiến số ca mắc các bệnh hô hấp gia tăng, Bộ Y tế Singapore vừa quyết định kích hoạt hai chương trình trợ cấp y tế quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh với chi phí thấp.

Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số?
Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số?

VOV.VN - Theo kết quả điều tra mới nhất, Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những con số đáng lo ngại về tình trạng lão hóa và suy giảm dân số, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp trong thời gian qua. Xu hướng này được dự báo còn kéo dài, khiến cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại Nhật Bản thêm trầm trọng.

Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số?

Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số?

VOV.VN - Theo kết quả điều tra mới nhất, Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những con số đáng lo ngại về tình trạng lão hóa và suy giảm dân số, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp trong thời gian qua. Xu hướng này được dự báo còn kéo dài, khiến cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại Nhật Bản thêm trầm trọng.

Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học
Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

VOV.VN - Mặc dù đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con, nhưng tình trạng dân số lão hóa và giảm tự nhiên của Nhật Bản không những không được cải thiện, mà còn tiếp tục xấu đi.

Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

VOV.VN - Mặc dù đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con, nhưng tình trạng dân số lão hóa và giảm tự nhiên của Nhật Bản không những không được cải thiện, mà còn tiếp tục xấu đi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ