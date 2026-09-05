Xung đột Mỹ - Iran có thể còn kéo dài nhiều tháng

Theo New York Times, báo cáo tình báo Mỹ gần đây cho rằng Iran đã trở nên ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Tehran đã trở nên cứng rắn, cho thấy họ quyết tâm theo đuổi cuộc chiến thêm nhiều tháng nữa.

Một số mẫu tên lửa của Iran được trưng bày tại triển lãm ở Tehran tháng 11/2025. Ảnh: Defa Press

Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Tehran hiểu rằng sức mạnh quân sự của họ đã tốt hơn và họ không còn mặn mà với đàm phán. Ở chiều ngược lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng trừng phạt và gây áp lực kinh tế có thể khiến Iran phải nhượng bộ.

Báo cáo tình báo Mỹ được tiết lộ trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ bằng cả quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran. Bộ Tài chính Mỹ cuối tháng trước tung gói trừng phạt kinh tế được mô tả là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân nước ngoài có giao dịch với Tehran. Mục tiêu là bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và thỏa hiệp.

Bất chấp sức ép gia tăng từ Mỹ, giới chức Iran tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akrami Nia ngày 4/9 tuyên bố, Tehran đã chuyển học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công phủ đầu và răn đe. Theo đó, Tehran có thể thi hành chiến lược tấn công phủ đầu, thay vì thụ động đáp trả hành vi thù địch như giai đoạn trước.