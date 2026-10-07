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Xung đột Mỹ - Iran: Nấc thang căng thẳng mới

Thứ Tư, 17:30, 07/10/2026
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VOV.VN - Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 7 tháng qua giữa Mỹ và Iran vừa bị đẩy lên nấc thang căng thẳng mới với hàng loạt tuyên bố gay gắt từ cả hai bên.

 

Trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thẳng thừng tuyên bố đàm phán với Mỹ là "hoàn toàn vô nghĩa", Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gây tranh cãi khi ám chỉ khả năng Iran có thể tấn công các thành phố Los Angeles và San Diego. Những nỗ lực ngoại giao con thoi tại vùng Vịnh tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ về một cuộc đối đầu quân sự trực diện.

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Một số mẫu tên lửa của Iran được trưng bày tại triển lãm ở Tehran tháng 11/2025. Ảnh: Defa Press

Tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong 24 giờ qua là phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các cử tri tại bang Nebraska. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung ngay sau đó đã giải thích rằng phát biểu gây tranh cãi của nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng nhằm cảnh báo về hậu quả nếu để Iran tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân.

Phát biểu tại một sự kiện của công ty công nghệ quân sự Anduril Industries tại bang Maryland ngày 6/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng nền kinh tế của Iran đang kiệt quệ.

"Tôi không biết. Tôi không bao giờ coi điều gì là chắc chắn, nhưng tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Như các bạn đã biết, các lãnh đạo của họ đã không còn. Nhóm lãnh đạo kế tiếp của họ cũng không còn. Và vấn đề lớn nhất đối với tôi là không ai biết rốt cuộc người nào đang điều hành đất nước đó. Không ai biết cả. Nhưng có lẽ đó lại là một điều tốt", ông Trump nói.

Trước các áp lực quân sự từ phía Mỹ, phản ứng của Iran cũng cứng rắn không kém. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Armenia, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố đàm phán không thể diễn ra, đồng thời cáo buộc Mỹ đã 3 lần mở đợt tấn công mới ngay sau các vòng tiếp xúc ngoại giao. Nhà lãnh đạo Iran tái khẳng định Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân và chấp nhận mọi sự thanh sát quốc tế, trong khi Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo hành động quân sự của Mỹ - Israel chính là ngọn nguồn gây mất an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Dù các tuyên bố công khai đều mang tính đối đầu gay gắt, cánh cửa ngoại giao tại vùng Vịnh vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tại Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp kín giữa các bên xung đột vẫn đang được duy trì liên tục thông qua vai trò trung gian của nước này.

Ông Ibrahim Sultan Al-Hashmi, Giám đốc bộ phận truyền thông của Qatar khẳng định: "Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và việc trao đổi thông điệp giữa các bên vẫn đang diễn ra thông qua Qatar và các đối tác khu vực của nước này. Đó là những gì chúng tôi có thể xác nhận ở giai đoạn này. Quy mô của xung đột và cái giá mà cả thế giới đang phải trả đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức để chấm dứt nó ngay lập tức thông qua một giải pháp có thể thương lượng được trên bàn đàm phán".

Song song với nỗ lực đàm phán, cán cân an ninh khu vực cũng ghi nhận biến chuyển lớn khi Qatar tuyên bố ủng hộ "Liên minh phòng thủ Mecca" giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan- hiệp ước vừa kích hoạt triển khai lực lượng để bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu tại Biển Đỏ trước các đợt tập kích của lực lượng Houthi.

Phương Anh/VOV1
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