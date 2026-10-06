English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế tối 6/10: Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

Thứ Ba, 20:21, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 6/10: Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran; Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran; LHQ kêu gọi các bên ngừng bắn tại Gaza; Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ do đe dọa đánh bom...

Xem thêm: Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài về giao dịch với Iran

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ hồi sinh pháo 127 mm trên tàu USS Donald Cook, tăng hỏa lực đối phó Iran
Mỹ hồi sinh pháo 127 mm trên tàu USS Donald Cook, tăng hỏa lực đối phó Iran

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.

Mỹ hồi sinh pháo 127 mm trên tàu USS Donald Cook, tăng hỏa lực đối phó Iran

Mỹ hồi sinh pháo 127 mm trên tàu USS Donald Cook, tăng hỏa lực đối phó Iran

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.

Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran
Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 5/10 khẳng định đàm phán với Mỹ đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ Nhà nước Hồi giáo Iran, chứ không phải đối thoại.

Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran

Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 5/10 khẳng định đàm phán với Mỹ đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ Nhà nước Hồi giáo Iran, chứ không phải đối thoại.

Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran
Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh ngày 5/10 thông báo đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.

Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh ngày 5/10 thông báo đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ