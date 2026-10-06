Thời sự quốc tế tối 6/10: Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran
Thứ Ba, 20:21, 06/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 6/10: Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran; Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran; LHQ kêu gọi các bên ngừng bắn tại Gaza; Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ do đe dọa đánh bom...
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 5/10 kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc “láng giềng tốt”, đồng thời không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động mà Tehran cho là gây phương hại đến an ninh khu vực.
VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.
VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.