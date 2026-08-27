8 đội bóng hàng đầu cạnh tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội xếp thứ ba ở mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, trong khi hai đội cuối bảng tranh hạng 7.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Trẻ TP.HCM, Luxury Hạ Long. Bảng B gồm Thái Sơn Nam TP.HCM, Sài Gòn Titans TP.HCM, Tân Hiệp Hưng, Hà Nội.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam vừa có những kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế, mới nhất là tại Giải Futsal giao hữu quốc tế Continental 2026 ở Thái Lan. Đội tuyển futsal Việt Nam giành ngôi Á quân với thành tích bất bại trước Nga, Thái Lan, Afghanistan và New Zealand.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 nhấn mạnh, Lễ công bố Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm VOV phối hợp với VFF, cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương HDBank, tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang phát biểu.

Ông Vũ Hải Quang khẳng định, 10 năm là đủ dài để nhìn thấy một hành trình, nhưng với một môn thể thao đang phát triển mạnh như futsal, đó mới chỉ là nền móng cho những bước tiến xa hơn.

Ông kỳ vọng giải năm nay sẽ có chất lượng chuyên môn cao, nhiều trận đấu kịch tính, giàu cảm xúc, nhưng trên hết vẫn là tinh thần fair-play, sự tôn trọng đối thủ và hình ảnh đẹp của futsal Việt Nam.

Ông Vũ Hải Quang nhấn mạnh, bước sang chặng đường tiếp theo, VOV mong muốn cùng VFF, HDBank, các câu lạc bộ và các đối tác tiếp tục nâng chuẩn tổ chức, nâng chất lượng chuyên môn, mở rộng không gian truyền thông số, tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ và đưa futsal đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Vũ Hải Quang khẳng định, với VOV, đồng hành cùng futsal không chỉ là thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của một cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia mà VOV mong muốn góp phần tạo dựng giá trị cho giải đấu: đưa trận đấu đến gần hơn với công chúng; kể những câu chuyện phía sau sân đấu; lan tỏa tinh thần thể thao tích cực; và kết nối vận động viên, câu lạc bộ, nhà tài trợ với người hâm mộ trên nhiều nền tảng.

Ông Vũ Hải Quang khẳng định: “Lợi thế của VOV là hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện gồm phát thanh, báo điện tử, báo in và các nền tảng số. Với Cúp quốc gia 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, nội dung theo hướng nhanh hơn, gần hơn, giàu tương tác hơn; không chỉ truyền tải kết quả, mà còn giúp khán giả hiểu chiến thuật, hiểu cầu thủ, hiểu câu chuyện của từng đội bóng và cảm nhận rõ hơn nhịp đập của futsal”.

Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cho rằng, khác với Giải Vô địch Quốc gia, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia áp dụng thể thức loại trực tiếp khốc liệt, nơi mỗi sai sót đều có thể định đoạt kết quả chung cuộc.

Đội tuyển quốc gia đã đạt được các thành tích quan trọng và yêu cầu về chất lượng cầu thủ ngày càng cao. Do đó, VFF kỳ vọng qua các giải đấu như Cúp Quốc gia sẽ góp phần phát hiện các nhân tố mới, đóng góp ổn định, bền vững cho các đội tuyển quốc gia.

Với 8 đội tham dự, giải đấu năm nay là cơ hội vàng để các cầu thủ, đặc biệt là tài năng trẻ, cọ xát và khẳng định bản thân. Ông Nguyễn Minh Châu khẳng định, VFF sẽ đồng hành cùng VOV và HDBank để giải thành công, qua đó tiếp tục củng cố chất lượng giải quốc nội, tạo bệ phóng vững chắc cho thành tích của Đội tuyển Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu.

Ông Nguyễn Minh Châu cho biết: “Chúng tôi mong rằng các câu lạc bộ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong thi đấu và tôn trọng đối thủ, cống hiến những trận đấu có chất lượng cho người hâm mộ. Các cầu thủ hãy tận dụng tốt cơ hội thi đấu tại giải Cúp Quốc gia để không ngừng hoàn thiện bản thân, bởi mỗi trận đấu ngày hôm nay có thể là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu lớn hơn của Futsal Việt Nam trong tương lai”.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang tặng hoa cho đồng Trưởng Ban Tổ chức giải: ông Phạm Thanh Sang, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tại TP.HCM và ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF.

Đội trưởng Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam), HLV Trương Quốc Tuấn (Sài Gòn Titans) và đại diện các đội bóng cũng cho biết, Cúp Quốc gia thi đấu trong thời gian ngắn, thể thức loại trực tiếp với mật độ các trận đấu dày nên các đội đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương.

Nhà vô địch nhận Cúp và 200 triệu đồng; á quân 100 triệu đồng và hạng ba là 50 triệu đồng. Hiện Thái Sơn Bắc là đương kim vô địch giải.