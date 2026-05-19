AFC phân bổ suất dự cúp châu lục, bóng đá Việt Nam có 2 suất

Thứ Ba, 20:20, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp CLB nam sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Với tổng điểm tích lũy 38.020, bóng đá Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 15 toàn châu lục.

Việt Nam duy trì vị thế và suất dự AFC Champions League Two

Bảng xếp hạng này được AFC sử dụng làm căn cứ quan trọng để xác định và phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp CLB ở mùa giải 2027/2028.  Với điểm số 38.020, Việt Nam hiện đang đứng thứ 8 tại khu vực Đông Á.

Thành tích này giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục bảo toàn được một suất tham dự trực tiếp và một suất gián tiếp (đá vòng loại) tại đấu trường AFC Champions League Two, tương đồng với những gì chúng ta có được ở hai mùa giải 2024/2025 và 2025/2026.

afc phan bo suat du cup chau luc, bong da viet nam co 2 suat hinh anh 1
Việt Nam đứng hạng 15 trên BXH CLB nam châu Á mùa giải 2025/2026

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn cho thấy sự vượt trội khi là quốc gia có thứ hạng cao nhất (đứng thứ 7 châu Á). Các vị trí tiếp theo trong top 5 khu vực lần lượt gọi tên Malaysia (thứ 11), Singapore (thứ 14), Việt Nam (thứ 15) và Campuchia (thứ 19). Ở nhóm dẫn đầu châu lục, Saudi Arabia tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối với vị trí số một, xếp ngay phía sau là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phương thức tính điểm và dấu ấn của các đại diện Việt Nam

Theo công bố từ AFC, bảng xếp hạng được tính toán chi tiết dựa trên thành tích thi đấu thực tế của các CLB tại đấu trường châu lục trong 8 mùa giải gần nhất. Để phản ánh chính xác nhất năng lực cạnh tranh hiện tại của từng nền bóng đá, các mùa giải gần đây sẽ được nhân với hệ số cao hơn.

Cụ thể, mùa giải 2025/2026 được áp dụng hệ số tối đa là 1.0, và tỷ lệ này giảm dần xuống mức 0.3 đối với mùa giải 2017. Đáng chú ý, thành tích của mùa giải 2020 không được đưa vào hệ thống tính điểm do những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, các CLB Việt Nam đã cho thấy sự đầu tư và nỗ lực rất lớn khi vươn ra biển lớn AFC. Tại mùa giải 2025/2026, Việt Nam có hai đại diện tham chiến tại AFC Champions League Two là CLB CAHN và CLB Nam Định. Trong khi CLB Nam Định khép lại hành trình ở vị trí thứ 3 vòng bảng, thì CLB CAHN đã tiến sâu tới vòng 1/8 trước khi chính thức dừng bước.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Sau 23 vòng đấu, V-League 2025/2026 đã ghi nhận gần 700 thẻ vàng được rút ra. Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch, nhưng sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm sút bởi cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận án kỷ luật ngay sau chức vô địch V-League 2025/2026; HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League; HLV Arteta gửi thông điệp khẩn tới CĐV trước thời khắc vàng…

VOV.VN - CLB CAHN có chiến thắng để chính thức vô địch sớm 3 vòng nên không có gì khó hiểu khi đội bóng này sở hữu 2 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 23 V-League do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn.

VOV.VN - Sau vòng 23 V-League 2025/2026, CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang rất căng thẳng...

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu trong khi cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều diễn biến hấp dẫn.

VOV.VN - CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 như một lời khẳng định cho tham vọng thống trị các giải đấu quốc nội của đội bóng này.

VOV.VN - Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

