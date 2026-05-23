Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á

Tại lễ trao giải diễn ra ở Suwon (Hàn Quốc) sau trận chung kết Cúp C1 châu Á nữ 2025/2026 giữa Tokyo Verdy Beleza và Naegohyang FC, CLB nữ TP.HCM đã được vinh danh với giải thưởng Fair Play của giải. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đoàn kết và hình ảnh đẹp mà đại diện Việt Nam thể hiện xuyên suốt hành trình tại sân chơi châu lục.

CLB nữ TP.HCM nhận giải Fair Play tại Cúp C1 châu Á nữ 2025/2026. (Ảnh: VFF)

Tại vòng bảng, CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng A cùng Melbourne City (Australia), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore). Đại diện Việt Nam giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau những màn trình diễn đầy nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết tâm. Việc tiếp tục góp mặt ở vòng knock-out Cúp C1 châu Á nữ cho thấy sự tiến bộ của CLB nữ TP.HCM cũng như bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi cấp châu lục.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải thưởng Fair Play cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần thể thao tích cực và hình ảnh chuyên nghiệp mà đội bóng đã xây dựng xuyên suốt giải đấu. Dù hành trình đã khép lại, những dấu ấn mà CLB nữ TP.HCM để lại tại Cúp C1 châu Á nữ 202520/26 sẽ tiếp tục là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.