中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á

Thứ Bảy, 21:22, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM được AFC vinh danh với giải thưởng Fair Play của Cúp C1 châu Á nữ 2025/2026.

Tại lễ trao giải diễn ra ở Suwon (Hàn Quốc) sau trận chung kết Cúp C1 châu Á nữ  2025/2026 giữa Tokyo Verdy Beleza và Naegohyang FC, CLB nữ TP.HCM đã được vinh danh với giải thưởng Fair Play của giải. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đoàn kết và hình ảnh đẹp mà đại diện Việt Nam thể hiện xuyên suốt hành trình tại sân chơi châu lục.

Doi bong viet nam duoc afc vinh danh tai cup c1 chau A hinh anh 1
CLB nữ TP.HCM nhận giải Fair Play tại Cúp C1 châu Á nữ 2025/2026. (Ảnh: VFF)

Tại vòng bảng, CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng A cùng Melbourne City (Australia), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore). Đại diện Việt Nam giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau những màn trình diễn đầy nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết tâm. Việc tiếp tục góp mặt ở vòng knock-out Cúp C1 châu Á nữ cho thấy sự tiến bộ của CLB nữ TP.HCM cũng như bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi cấp châu lục.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải thưởng Fair Play cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần thể thao tích cực và hình ảnh chuyên nghiệp mà đội bóng đã xây dựng xuyên suốt giải đấu. Dù hành trình đã khép lại, những dấu ấn mà CLB nữ TP.HCM để lại tại Cúp C1 châu Á nữ  202520/26 sẽ tiếp tục là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Cúp C1 châu Á AFC CLB nữ TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League
Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/5, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ trận thắng Hải Phòng FC 2-0 ở vòng 24 V-League còn Thanh Hóa và HAGL chưa thể chính thức trụ hạng khi hòa 1-1 trong ngày Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà.

Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League

Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/5, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ trận thắng Hải Phòng FC 2-0 ở vòng 24 V-League còn Thanh Hóa và HAGL chưa thể chính thức trụ hạng khi hòa 1-1 trong ngày Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà.

Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM
Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

VOV.VN - Ninh Bình vượt lên dẫn trước nhờ công của Gustavo và đã ở rất gần chiến thắng, nhưng CA TP.HCM đã ra về với kết quả hòa 1-1 khi tiền đạo Việt kiều Lee Williams tỏa sáng ở phút bù giờ.

Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

VOV.VN - Ninh Bình vượt lên dẫn trước nhờ công của Gustavo và đã ở rất gần chiến thắng, nhưng CA TP.HCM đã ra về với kết quả hòa 1-1 khi tiền đạo Việt kiều Lee Williams tỏa sáng ở phút bù giờ.

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương
Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 trận cho Đồng Nai ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sau khi bình phục chấn thương.

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 trận cho Đồng Nai ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sau khi bình phục chấn thương.

Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi
Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi

VOV.VN - Thể Công Viettel đã gửi đơn đề nghị xem xét lại tình huống thổi phạt đền trong trận hoà PVF-CAND.

Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi

Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi

VOV.VN - Thể Công Viettel đã gửi đơn đề nghị xem xét lại tình huống thổi phạt đền trong trận hoà PVF-CAND.

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League
Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế