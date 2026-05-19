V-League 2025/2026 cán mốc gần 700 thẻ vàng: CAHN vô địch sớm, đua trụ hạng căng

Sự khốc liệt thể hiện qua những “cơn mưa” thẻ phạt

Theo thống kê mới nhất từ Ban tổ chức, tính đến hết vòng 23, sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam đang chứng kiến mức độ cạnh tranh đầy căng thẳng. Các vị vua áo đen đã phải rút ra tổng cộng 697 thẻ vàng, đạt tỷ lệ trung bình khá cao lên tới 4,33 thẻ/trận. Bên cạnh đó, số lượng thẻ đỏ cũng đã chạm mốc 32 thẻ (trung bình 0,20 thẻ/trận).

Số liệu thống kê V-League 2025/2026 sau vòng 23.

Những thông số biết nói này phản ánh chân thực tính chất quyết liệt, không khoan nhượng trong từng pha bóng ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, sức nóng trên sân cỏ lại tỷ lệ thuận với sự quan tâm của người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, V-League 2025/2026 đã thu hút tổng cộng 911.700 lượt khán giả tới sân theo dõi trực tiếp, đạt con số trung bình ấn tượng với 5.663 người/trận.

Ngôi vương ngã ngũ, kịch tính dồn về nhóm “cầm đèn đỏ”

Ở cuộc đua đến đỉnh vinh quang, V-League 2025/2026 đã sớm gọi tên nhà vô địch CAHN. Cụ thể, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Thanh Hóa ở vòng 23 đã giúp thầy trò HLV Polking chính thức đăng quang sớm tới 3 vòng đấu. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho phong độ ổn định của đội bóng ngành Công an ở mùa giải này.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026.

Tuy nhiên, việc xác định được nhà vô địch không làm giảm đi sức hút của giải đấu trong giai đoạn nước rút. Cuộc đua tranh các vị trí tốp 2, tốp 3 trên bảng xếp hạng vẫn diễn ra vô cùng gay cấn.

Đặc biệt, tâm điểm của sự chú ý giờ đây đang đổ dồn về cuộc chiến trụ hạng. Những cái tên đang nằm trong vòng xoáy nguy hiểm như HAGL, CLB TP.HCM, Đà Nẵng hay PVF CAND chắc chắn sẽ phải chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất trong những vòng đấu cuối cùng để tránh viễn cảnh phải nhận tấm vé xuống hạng trực tiếp.

