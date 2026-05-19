  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
V-League 2025/2026 cán mốc gần 700 thẻ vàng: CAHN vô địch sớm, đua trụ hạng căng

Thứ Ba, 16:00, 19/05/2026
VOV.VN - Sau 23 vòng đấu, V-League 2025/2026 đã ghi nhận gần 700 thẻ vàng được rút ra. Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch, nhưng sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm sút bởi cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

Sự khốc liệt thể hiện qua những “cơn mưa” thẻ phạt

Theo thống kê mới nhất từ Ban tổ chức, tính đến hết vòng 23, sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam đang chứng kiến mức độ cạnh tranh đầy căng thẳng. Các vị vua áo đen đã phải rút ra tổng cộng 697 thẻ vàng, đạt tỷ lệ trung bình khá cao lên tới 4,33 thẻ/trận. Bên cạnh đó, số lượng thẻ đỏ cũng đã chạm mốc 32 thẻ (trung bình 0,20 thẻ/trận).

Số liệu thống kê V-League 2025/2026 sau vòng 23.

Những thông số biết nói này phản ánh chân thực tính chất quyết liệt, không khoan nhượng trong từng pha bóng ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, sức nóng trên sân cỏ lại tỷ lệ thuận với sự quan tâm của người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, V-League 2025/2026 đã thu hút tổng cộng 911.700 lượt khán giả tới sân theo dõi trực tiếp, đạt con số trung bình ấn tượng với 5.663 người/trận.

Ngôi vương ngã ngũ, kịch tính dồn về nhóm “cầm đèn đỏ”

Ở cuộc đua đến đỉnh vinh quang, V-League 2025/2026 đã sớm gọi tên nhà vô địch CAHN. Cụ thể, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Thanh Hóa ở vòng 23 đã giúp thầy trò HLV Polking chính thức đăng quang sớm tới 3 vòng đấu. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho phong độ ổn định của đội bóng ngành Công an ở mùa giải này.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026.

Tuy nhiên, việc xác định được nhà vô địch không làm giảm đi sức hút của giải đấu trong giai đoạn nước rút. Cuộc đua tranh các vị trí tốp 2, tốp 3 trên bảng xếp hạng vẫn diễn ra vô cùng gay cấn.

Đặc biệt, tâm điểm của sự chú ý giờ đây đang đổ dồn về cuộc chiến trụ hạng. Những cái tên đang nằm trong vòng xoáy nguy hiểm như HAGL, CLB TP.HCM, Đà Nẵng hay PVF CAND chắc chắn sẽ phải chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất trong những vòng đấu cuối cùng để tránh viễn cảnh phải nhận tấm vé xuống hạng trực tiếp.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
Tag: Thống kê V-League 2025/2026 CAHN vô địch sớm Trụ hạng V-League Kết quả V-League vòng 23 Thẻ vàng V-League HLV Polking CAHN vs Thanh Hóa HAGL trụ hạng PVF CAND Khán giả V-League
Tin bóng đá 18-5: CLB CAHN nhận án kỷ luật ngay sau chức vô địch V-League 2025/26
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận án kỷ luật ngay sau chức vô địch V-League 2025/2026; HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League; HLV Arteta gửi thông điệp khẩn tới CĐV trước thời khắc vàng…

Bất ngờ cái tên rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026
VOV.VN - CLB TP.HCM bất ngờ lao dốc và rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026 sau chuỗi trận đáng thất vọng.

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026
VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026.

Sau vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu
VOV.VN - Sau vòng 23 V-League 2025/2026, CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang rất căng thẳng...

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN vô địch, hấp dẫn đua trụ hạng
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu trong khi cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều diễn biến hấp dẫn.

CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026: Khẳng định tham vọng
VOV.VN - CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 như một lời khẳng định cho tham vọng thống trị các giải đấu quốc nội của đội bóng này.

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League
VOV.VN - Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 2-0 trên sân Nam Định.

