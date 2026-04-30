Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4: Hai trận bán kết kịch tính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4 được người hâm mộ quan tâm với các trận bán kết tại Cúp C2 châu Âu. Trận chung kết sẽ chắc chắn có sự góp mặt của một đại diện bóng đá Anh khi Nottingham Forest và Aston Villa chạm trán nhau ở bán kết.

Tại giải quốc nội, Nottingham Forest hiện đang trong cuộc đua trụ hạng khi hơn đội đứng thứ 18 là Tottenham khoảng cách 5 điểm. Aston Villa cũng đang chạy đua cho vị trí trong top 5 để giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới.

Việc cả hai đội đều có những nỗi lo riêng ở đấu trường quốc nội nên khó dành tối đa sức lực cho đấu trường châu Âu. Mùa này, Nottingham Forest cũng không có được thành tích tốt khi chạm trán Aston Villa với thành tích 1 hoà, 1 thua tại ngoại hạng Anh.

Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Braga và Freiburg. Cả hai đội đều đang gặp khó trong việc giành suất dự Cúp C2 châu Âu mùa sau tại giải quốc nội. Vì vậy, Braga cũng như Freiburg sẽ bung sức để nỗ lực giành ngôi vô địch.

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu:

1/5 2h00 Nottingham Forest - Aston Villa

1/5 2h00 Braga - Freiburg