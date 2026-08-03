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ASEAN Cup 2026: Huấn luyện viên Indonesia không sợ đội tuyển Việt Nam

Thứ Hai, 08:45, 03/08/2026
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VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV John Herdman của Indonesia đánh giá cao Việt Nam, nhưng không hề e ngại trước đối thủ trước cuộc so tài ở ASEAN Cup 2026.

Indonesia sẽ đối đầu với Việt Nam ở lượt trận thứ 4 vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h30 tối nay 4/8. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội trong việc giành quyền vào chơi ở vòng bán kết.

Chia sẻ với truyền thông, HLV John Herdman đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng khẳng định, Indonesia không hề e ngại trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

HLV John Herdman cho biết: “Tôi nghĩ Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Họ sở hữu một huấn luyện viên vẫn đang bất bại và từng giành chức vô địch Đông Nam Á, vì vậy ông ấy hiểu rõ cần làm gì để thành công”.

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Indonesia đối đầu với Việt Nam vào lúc 20h30 hôm nay 3/8.

Theo chiến lược gia người Anh, HLV Kim Sang Sik không chỉ xây dựng được hệ thống chiến thuật chặt chẽ mà còn biết cách khai thác tối đa năng lực của các cầu thủ nội và những cầu thủ nhập tịch.

HLV John Herdman đánh giá: “HLV Kim Sang Sik hiểu tâm lý cầu thủ, biết cách phát huy tốt nhất khả năng của các cầu thủ bản địa cũng như cầu thủ nhập tịch. Ông ấy vẫn bất bại với đội hình hiện tại và giúp đội tuyển Việt Nam ghi được rất nhiều bàn thắng”.

HLV Herdman cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi sở hữu quãng thời gian chuẩn bị dài hơn trước giải đấu. Tuy nhiên, ông khẳng định đó sẽ không phải là cái cớ nếu Indonesia không đạt kết quả như mong muốn. Ông cho rằng: “Sức mạnh của Việt Nam sẽ không phải là lý do bào chữa cho chúng tôi. Đội đã phải trải qua hành trình di chuyển hơn 20 giờ, nhưng điều đó cũng không thể trở thành cái cớ.

Điều quan trọng là chúng tôi phải chứng minh cho chính mình thấy đội bóng đã tiến bộ như thế nào khi đối đầu với một trong những ứng viên hàng đầu của giải. Chúng tôi sẽ ra sân để cống hiến, mang đến niềm vui cho người hâm mộ”.

Trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h30 tối nay 3/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Dự đoán kết quả trận Indonesia vs Việt Nam bảng A - ASEAN Cup 2026

Indonesia thắng
22% (42 bình chọn)
Hòa
7% (13 bình chọn)
Việt Nam thắng
72% (139 bình chọn)
Tổng bình chọn: 194
Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
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