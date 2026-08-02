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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 4 mới nhất: Việt Nam gặp Indonesia

Chủ Nhật, 09:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất lượt trận 4, đội tuyển Việt Nam đối đầu với Indonesia để quyết định tới tấm vé vào bán kết.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất thì lượt trận 4 sẽ diễn ra trong hai ngày 3/8 và ngày 4/8. Trong ngày 3/8 sẽ diễn ra hai trận đấu của bảng A, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận đại chiến giữa Indonesia vs Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30.

Sau 3 lượt trận, Việt Nam đang có 4 điểm, kém Indonesia 2 điểm và thua Singapore 4 điểm trong cuộc đua vào bán kết. Nếu muốn tự quyết định số phận của mình, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải giành điểm số ở chuyến làm khách trước Indonesia. Bởi nếu như thất bại, nhà đương kim vô địch có nguy cơ lớn phải dừng bước từ vòng bảng.

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Hiện tại, Indonesia đang có thứ hạng FIFA thấp hơn Việt Nam, nhưng chất lượng của đội bóng này được đánh giá rất cao, khi có nhiều cầu thủ nhập tịch. Do vậy, đây là trận đấu mà nhà đương kim vô địch sẽ phải có đấu pháp, chiến thuật hợp lý.

Ngoài trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam, bảng A còn chứng kiến màn so tài giữa Campuchia vs Timor Leste. Đây là cơ hội để đội chủ nhà giành 3 điểm, qua đó níu kéo cơ hội giành vé đi tiếp.

Cũng theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất, lượt trận thứ 4 bảng B là cuộc so tài của Myanmar vs Lào diễn ra lúc 17h ngày 4/8 và trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan vào lúc 20h cùng ngày.

Quý độc giả có thể xem trực tiếp các trận đấu ASEAN Cup 2026 trên FPT Play và VTV6. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
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