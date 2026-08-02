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Lịch sử đối đầu ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia trước màn thư hùng ở ASEAN Cup 2026

Chủ Nhật, 10:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia trước màn thư hùng tại lượt trận 4 bảng A – ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân vận động Pakansari.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia sẽ so tài ở lượt trận thứ 4 bảng A vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân vận động Pakansari, Indonesia.

lich su doi dau Dt viet nam vs Dt indonesia truoc man thu hung o asean cup 2026 hinh anh 1
Trận đấu giữa ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân vận động Pakansari.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia sở hữu lịch sử đối đầu kéo dài hơn ba thập kỷ. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 31 lần trên mọi đấu trường với thành tích khá cân bằng.

Indonesia tạm nhỉnh hơn với 11 chiến thắng, trong khi Việt Nam có 9 lần ca khúc khải hoàn. Ngoài ra, hai đội đã hòa nhau tới 11 trận, cho thấy sự giằng co trong những lần đối đầu.

Tuy nhiên, nếu xét phong độ gần đây, Indonesia lại đang chiếm ưu thế nhất định. Đối thủ của ĐT Việt Nam thắng 3 trong 4 lần chạm trán trong năm 2024 ở các đấu trường khác nhau.

Dù vậy, ở lần gặp gần nhất tại ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chấm dứt chuỗi trận lép vế trước đối thủ.

Tại riêng sân chơi ASEAN Cup, hai đội đã đối đầu 13 lần trước màn tái ngộ sắp tới. Thành tích hoàn toàn cân bằng khi mỗi đội có 3 chiến thắng và 7 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Số bàn thắng ghi được cũng không có nhiều chênh lệch giữa hai bên. Indonesia có 18 bàn, trong khi Việt Nam ghi 17 bàn qua các lần đối đầu tại giải khu vực.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đang duy trì chuỗi bốn trận liên tiếp không để thủng lưới trước Indonesia tại ASEAN Cup. Chuỗi này bao gồm các trận hòa 0-0 và những chiến thắng quan trọng ở các vòng knock-out.

Lần gần nhất Indonesia ghi bàn vào lưới Việt Nam tại giải khu vực đã từ năm 2016. Kể từ đó, ĐT Việt Nam luôn thể hiện sự chắc chắn trong những lần đối đầu với đối thủ này.

Các cuộc chạm trán giữa hai đội thường diễn ra căng thẳng và có cách biệt rất sít sao. Phần lớn trận đấu trong gần một thập kỷ qua đều được định đoạt bởi những khoảnh khắc quyết định.

Bước vào trận đấu ngày 3/8, Indonesia có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để giữ quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối gặp ĐT Campuchia trên sân nhà ngày 7/8.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia

15/12/2024 (ASEAN Cup): Việt Nam 1-0 Indonesia

26/3/2024 (Vòng loại World Cup): Việt Nam 0-3 Indonesia

21/3/2024 (Vòng loại World Cup): Indonesia 1-0 Việt Nam

19/1/2024 (Asian Cup): Việt Nam 0-1 Indonesia

9/1/2023 (ASEAN Cup): Việt Nam 2-0 Indonesia

Dự đoán kết quả trận Indonesia vs Việt Nam bảng A - ASEAN Cup 2026

Indonesia thắng
20% (1 bình chọn)
Hòa
0% (0 bình chọn)
Việt Nam thắng
80% (4 bình chọn)
Tổng bình chọn: 5
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Bảng xếp hạng bảng A - ASEAN Cup 2026 tính đến sáng 2/8. (Ảnh: AFF)
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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