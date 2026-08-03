Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam tranh vé bán kết với Indonesia

Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, trước trận đấu với Indonesia, Việt Nam đứng thứ 3 bảng A với 4 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik kém Indonesia 2 điểm và thua Singapore 3 điểm.

Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn nắm trong tay nhiều cơ hội giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 trước hai lượt trận cuối bảng A gặp Indonesia và Campuchia. Nếu giành chiến thắng trong cả hai trận đấu, ĐT Việt Nam chắc chắn giành quyền vào bán kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Khi đó, đội tuyển sẽ vượt Indonesia để chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ ba, đồng thời nắm quyền tự quyết ở vòng đấu cuối.

Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất trước lượt trận thứ 4.

Trong trường hợp hòa Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ mất quyền tự quyết. Khi đó, đội tuyển buộc phải đánh bại Campuchia và chờ kết quả thuận lợi từ trận Singapore gặp Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đi tiếp nếu trận đấu này phân định thắng thua hoặc hai đội hòa nhau với ít bàn thắng hơn trận hòa giữa Việt Nam và Indonesia. Chẳng hạn, nếu Việt Nam hòa Indonesia 2-2 và Singapore hòa Indonesia 1-1, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé.

Đáng chú ý, nếu Việt Nam hòa Indonesia 0-0, nguy cơ bị loại sẽ rất lớn nếu Indonesia tiếp tục hòa Singapore với tỷ số có bàn thắng. Vì vậy, trong kịch bản này, ĐT Việt Nam cần đánh bại Campuchia và hy vọng Indonesia hoặc Singapore giành chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp.

Ngay cả khi thất bại trước Indonesia, cơ hội vẫn chưa khép lại. ĐT Việt Nam vẫn có thể vào bán kết nếu đánh bại Campuchia ở lượt trận cuối, đồng thời Singapore để thua Indonesia. Khi đó, hai đội cùng có 7 điểm nhưng ĐT Việt Nam sẽ cạnh tranh lợi thế bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Tại bảng B, Thái Lan đang nắm lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Malaysia. Nếu thắng Philippines ở lượt trận thứ 4, “Voi chiến” sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết.

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