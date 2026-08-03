Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, Campuchia sẽ đối đầu với Timor Leste ở lượt trận thứ 4 bảng A diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 3/8. Đây là trận đấu mà hai đội có cơ hội để giành điểm số đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Trận đấu giữa Campuchia vs Timor Leste diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 3/8.

Lịch sử đối đầu giữa Campuchia vs Timor Leste trước trận đấu tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Theo đó, trong 9 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Campuchia giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 1.

Campuchia chỉ thua 1 trong 9 lần gặp nhau gần đây trước Timor Leste.

Từ sau thất bại năm 2012, Campuchia đang duy trì thành tích bất bại trước Timor Leste với 4 chiến thắng, 1 trận hòa. Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại ASEAN Cup 2024, Campuchia đánh bại Timor Leste với tỉ số 2-1.

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Ngoài lịch sử đối đầu thì Campuchia còn được thi đấu trên sân nhà và chất lượng đội hình cũng được đánh giá nhỉnh hơn. Do đó, nếu Campuchia chơi đúng khả năng, đội bóng này hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tiên ở ASEAN Cup 2026.